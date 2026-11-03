El Reina Sofía y Filmoteca Española recorren el cine argentino del siglo XXI de la mano de Lucrecia Martel o Ana Katz

Archivo - Imagen de la pelícua 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión' - MUSEO REINA SOFÍA - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía y Filmoteca Española organizan conjuntamente 'El presente en escena. Cine argentino del siglo XXI', un ciclo que reunirá 23 sesiones entre el 5 de noviembre y el 12 de diciembre para explorar las transformaciones estéticas, sociales y políticas de Argentina a través de su cinematografía contemporánea.

La programación, comisariada por Cecilia Barrionuevo y Roger Koza, incluye títulos de distintas generaciones y propuestas que dialogan con la historia, las condiciones de vida y los cambios de la sociedad argentina. Las proyecciones tendrán lugar tanto en el Cine del Edificio Sabatini del Museo Reina Sofía como en el Cine Doré de Filmoteca Española.

El ciclo arrancará en el Museo Reina Sofía con el estreno de 'La libertad doble' (2026), la nueva película de Lisandro Alonso, que presentará el director de forma telemática, acompañado presencialmente por los dos comisarios. La selección incluye también 'La noche está marchándose ya' (2025), de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, y 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión' (2026), de María Aparicio, reconocida en los festivales de Venecia y San Sebastián.

Esta última película fue rodada en el propio Museo Reina Sofía durante la residencia Jordá de la cineasta. La selección propone distintas formas de observar y representar el presente y plantea cuestiones relacionadas con la libertad, el trabajo, la memoria y la vida colectiva, al tiempo que establece vínculos con la tradición cinematográfica argentina.

La programación reúne obras de cineastas como Lucrecia Martel, Albertina Carri, Mariano Llinás, Ana Katz, Lisandro Alonso, María Alché, Benjamín Naishtat, Clarisa Navas, Raúl Perrone, César González y Tatiana Mazú González, entre otros.