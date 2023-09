Rejtman presenta en San Sebastián 'La práctica', su "comedia más comedia" y recupera las ganas de rodar

Confiesa que rodar es "muy agotador", pero tras un baño en la capital guipuzcoana ha pensado que "a lo mejor merece la pena" seguir



SAN SEBASTIÁN, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta argentino Martín Rejtman presenta en Sección Oficial del 71 Festival de Cine de San Sebastián su "comedia más comedia" y confiesa que ha retomado las ganas de rodar, que resulta "muy agotador", con un baño en la capital guipuzcoana.

En rueda de prensa en el certamen donostiarra, Rejtman acompañado de los productores y los actores de 'La práctica', los actores Esteban Bigliardi y Camila Hirane, esta coproducción argentina, portuguesa, chilena y alemana sobres una pareja de profesores de yoga que se separa y tiene que revisar sus proyectos en común.

Rejtman ha explicado que practica yoga desde 1996 y tiene una práctica regular de Asthanga yoga, por lo que "desde siempre" había pensado vincularlo con el cine, algo que se materializó a partir de un retiro de yoga al que acudió en Chile. "Supe que quería rodar allí", ha afirmado.

Rejtman ha contado además una anécdota que incluye en una de las escenas de la película. "El día anterior al retiro de yoga, me quedé a dormir en casa de un amigo en Santiago, muy parecida a la que va el personaje de Gustavo, una chica que estaba allí también propuso ir a un restaurante y cuando volvimos me caí en una alcantarilla", ha relatado, para añadir que "por suerte" con un ibuprofeno y hielo puedo acudir a practicar al día siguiente.

El director y guionista ha confesado que su forma de escribir es divirtiéndose con ello. "Con todas las escenas buscaba reírme un poquito", ha apuntado.

En este sentido, ha apuntado que "por lo general" siempre hay algo de humor en sus filmes, pero esta es "la comedia más comedia" de las películas que ha hecho. "Intenté escapar de la comedia pero no lo logré, es el género que me llama", ha confesado, para añadir que, además, le gusta "jugar" con ese género "de forma ambi-pura, no con un final feliz, no una comedia rosa, una comedia rara".

Respecto a la escritura del guión ha explicado que le llevó unos tres años de trabajo. "No escribo distintas versiones de los guiones, sino una, pero tardo mucho en llegar a ella", ha indicado. "Voy por las escenas, personajes y situaciones y luego empiezo a ordenarlas para crear una historia", ha añadido.

"A LO MEJOR MERECE LA PENA"

Preguntado por los periodistas si esta será su última película, Rejtman ha confesado que es "muy agotador" hacer un filme, sobre todo para alguien tan "cabeza dura" como él, que quiere que "todo salga" a su parecer, y, por ello, siempre dice "convencido" de que "va a ser la última". "No sé, a lo mejor lo es, pero a lo mejor no", ha señalado enigmático, al tiempo que ha confesado que este pasado domingo aquí en San Sebastián le dieron "ganas de filmar de nuevo". "Me metí al mar en San Sebastián y dije, a lo mejor, merece la pena", ha afirmado.

Por su parte, el actor Esteban Bigliardi ha explicado que para preparar esta película comenzó a ir a clases de yoga y a concentrarse en algunas asanas "que eran necesarias para algunas escenas". "La película tuvo sus tiempos y tuve unos años para practicar", ha relatado. Además, ha asegurado que este trabajo ha supuesto "un gran desafío" para todo el elenco". "Ha sido una aventura actoral enorme para todos", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que Rejtman "busca un rango o una frecuencia de actuación que la circunscribe a un tono que el pretende de cada texto, los textos se ensayan durante mucho tiempo antes para llegar al tono que él quiere transmitir". "Eso parece que te quita libertad o acota tu posibilidad de hacer movimientos de manos o generar efectos, de alguna manera, pero acabamos por descubrir que en ese rango o frecuencia de actuación hay un mundo", ha explicado.

Por otro lado, ha reivindicado financiación y un lugar en Europa para la comedia de latinoamérica, que tiene "un humor muy particular" que tiene que ver también con "nuestra tragedia y que es una forma política de expresarse también".

Por su parte Hirane se ha referido al "estilo de actuación Rejtmaniano". "En Chile y Argentina hay escuelas de actuación que usan este estilo de actuación en concreto", que según ha señalado, consiste en cerrar las frases al final con un tono neutro, para, según el propio director que los personajes se expresen "sin dudas".

La actriz ha señalado que trabajar en 'La práctica' fue "un desafío porque el cine de Martín tiene un sello muy personal y hay que subirse a ese carro". "Hay que obedecerle, no más, uno tiene muy claro que es lo que él quiere y el trabajo es muy contenido y guiado", ha incidido, para añadir que a través de esa "técnica Rejtmaniana uno aprende mucho, es muy nutritivo".

Por su parte, desde los productores, el argentino Jerónimo Quevedo de la productora Un Puma ha explicado que hacer películas en estos momentos únicamente con ayudas del país es "imposible", y la fórmula de coproducción permite seguir haciendo ficción en Argentina.

"PANORAMA CATASTRÓFICO"

Además, ha advertido de que "si ahora es complicada la situación" y eso que existe una "financiación importante" a la Cultura, si a partir de diciembre el presidente del país es Javier Milei, de La Libertad Avanza, "el panorama será directamente catastrófico", ya que, entre otras medidas, "prometió cerrar el Instituto de Cine y todo subsidio a la cultura".

"Si ese hombre es presidente a partir de diciembre se termina esto y las 25 películas y proyectos que se presentan en este festival", ha alertado. A ello, el también productor chileno Giancarlo Nasi ha recordado que "Argentina ha apoyado películas de toda Iberoamérica, incluso españolas, y ha sido un sostén inigualable" para el Cine, por lo que "esta es una lucha para toda Iberoamérica". "Nos gustaría que desde España se ayude también a poner presión" en hacer entender que el Cine "no es solo subsidio, sino una inversión, trabajo y crecimiento", ha finalizado.