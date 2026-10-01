El rock de Pacifica llega en octubre a Ourense, Lugo y Granada con SON Estrella Galicia - SON ESTRELLA GALICIA

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

SON Estrella Galicia, el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, inicia octubre con Pacifica, el dúo argentino que ha convertido su pasión por el rock de los 2000 en una propuesta con identidad propia y alcance internacional.

La formación pasará por Ourense este viernes 2 de octubre, por Lugo el sábado 3 y, por último, por Granada el miércoles 7. Las citas tendrán lugar en el Café & Pop Torgal, Ho! Gruf y Lemon Rock, respectivamente. El concierto de Lugo comenzará a las 13:00 horas y la entrada será gratuita y libre hasta completar aforo; mientras que para Ourense y Granada, las entradas están disponibles a través de DICE.

Pacifica nació del encuentro de dos amigas -Inés Adam (cantante y guitarrista) y Martina Nintzel (bajista)- que se conocieron por Tiktok intercambiando mensajes sobre sus obsesiones musicales, especialmente alrededor de bandas como The Strokes.

En 2022, la formación lanzaba su debut, 'Not A Cover Band', con sus primeras canciones propias tras hacerse virales haciendo precisamente versiones de otros artistas. Un año más tarde publicaron 'Freak Scene', un trabajo que trasladó la energía directa, las guitarras afiladas y el pulso melódico que habían alimentado sus primeras versiones.

La acogida de público y crítica, con repercusión en cabeceras como Rolling Stone y Billboard, situó rápidamente al dúo entre los nombres emergentes más estimulantes de la nueva escena rock argentina. Más tarde vendrían 'In Your Face!' (2025) y su EP más reciente, 'Just No Fun' (2025).

Su impulso internacional se confirmó pronto sobre los escenarios. Tras comenzar a presentar 'Freak Scene' en Buenos Aires, Pacifica amplió su recorrido por Sudamérica, Norteamérica y Europa, pasando por ciudades como São Paulo, Toronto, Nueva York, Los Ángeles, Berlín, Milán, Madrid o Londres.

Su trayectoria en directo incluye además apariciones en Primavera Sound y Lollapalooza, así como una actuación como banda invitada de M*neskin. Ahora, Inés y Martina llegan a España de la mano de SON Estrella Galicia para presentar en directo sus trabajos más recientes en tres conciertos en los que poder comprobar la intensidad y la conexión inmediata que definen al dúo en vivo.