Rodrigo Moreno dirige 'Los delincuentes', candidata argentina a los Oscar:"Si Milei hace lo que dice, no dura ni 2 días"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Rodrigo Moreno, que dirige 'Los delincuentes', candidata por Argentina a los Oscar, ha asegurado que el presidente electo argentino, Javier Milei, debería estar "condenado" a una minoría por su discurso "tan radical" y no cree que haga todo lo que promete, como la eliminación del Instituto del Cine Argentino, porque "si hace lo que dice no dura ni dos días".

"Creo que si él realmente lleva adelante lo que dice que quiere hacer, no dura ni dos días. Creo que el país se incendiaría en guerras en la calle, pero por una cuestión de supervivencia", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno de la película en España el próximo 1 de diciembre.

Moreno recuerda que Milei tiene que "construir" alianzas para gobernar porque "tiene muy pocos diputados" y eso puede "atemperar su discurso radicalizado". Sin embargo, añade que entiende el "descontento" que hay en la sociedad y que ha llevado a la victoria de Milei en las elecciones generales del pasado 19 de noviembre.

"Milei es alguien que debería estar condenado a una minoría por su discurso tan radical. Sin embargo, el descontento que hay en la sociedad por tanto fracaso de política pública, también hay que decirlo. Es decir, yo tengo miedo a Milei, pero al mismo tiempo no desconozco los fracasos que lo preceden como para entender el fenómeno", ha afirmado.

La llegada del ultraderechista Milei al gobierno, según el cineasta, se debe al "fracaso" de las políticas públicas y apunta a que reducirá el Estado al mínimo porque "promueve la libertad de mercado".

"La furia siempre va a ser canalizada por la derecha. Cuando él aboga por la libertad, lo que está diciendo es 'Viva la libertad de mercado, carajo'. Esto quiere decir que lo que va a hacer es que el Estado sea reducido al mínimo en un país con un 40% de población pobre, sin una asistencia estatal ni pública. Ya no va a haber un plato de comida para darles, ya no va a haber ni un trabajito, ni un plan social, ni nada, por lo cual no sé cómo va a salir", ha augurado.

Respecto al plan de Milei de eliminar el Instituto de Cine Argentino, Moreno asegura que sería un acto de "torpeza brutal" porque la industria cinematográfica "es un bien de exportación". "El cine argentino es un cine industrial, pero también autoral y experimental. Es decir, toda esa fuerza y esa diversidad es maravillosa y lo que va a conseguir es quitarle fuerza, porque el cine no va a desaparecer", ha señalado.

Además, recalca que cualquier medida en contra de la política cultural será un acto de "ceguera total". "La Argentina es un país que tiene una comunidad artística muy grande, muy fuerte, muy diversa y muy buena", elogia el realizador.

LOS DELINCUENTES

'Los delincuentes' es el sexto largometraje del director. La película fue una de las grandes sensaciones de la última edición del Festival de Cannes, donde concursó en la sección Un Certain Regard. Posteriormente, ha pasado por festivales como el de Chicago (donde ganó el Premio del Jurado) o el de San Sebastián, donde participó en la sección Zabaltegi-Tabakalera el pasado mes de septiembre.

La película narra la historia de dos trabajadores de una entidad bancaria, Morán y Román, cuyos destinos quedan ligados cuando el primero perpetra un robo en el banco con el objetivo de cumplir condena y poder vivir sin volver a trabajar nunca más una vez fuera de la cárcel.

"Más que dinero, roba tiempo. Es un personaje que lo que quiere es tiempo para pensar, para no marcar tarjeta todos los días, para salir de esa lógica que él lo explica claramente en un largo monólogo, en el que dice 'vivimos para trabajar'. Creo que en ese sentido la película interpela al espectador, porque todos tenemos un trabajo, todos también estamos hartos de nuestro trabajo, todos en algún momento nos hacemos la pregunta '¿qué estoy haciendo acá?', '¿De qué se trata mi vida?'", ha explicado.

Al respecto, añade que el modelo actual social y laboral "cada vez es peor", especialmente tras la pandemia por la crisis económica. "La crisis económica ya afecta a todo el mundo, porque el endeudamiento y la inflación de la moneda ya no son problemas solo de los países del tercer mundo como el mío, sino también en Europa o en Estados Unidos. Por ejemplo hay guerras, porque hay presidentes que son locos", ha asegurado, antes de criticar que "la adicción al mundo virtual es brutal".