Sevilla.-AMP.-Miguel Poveda y Argentina llevan el flamenco a La Rinconada, Morón y Mairena dentro del festival 'Duende'

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cantaores Miguel Poveda y Argentina son los siguientes artistas en participar en el Festival Flamenco 'Duende' impulsado por la Diputación de Sevilla. Poveda actuará el 14 de noviembre en Centro Cultural de la Villa de La Rinconada y Argentina el sábado 15 de noviembre en el Teatro Oriente de Morón de la Frontera. Previamente, la cantaora actuará en el Teatro Municipal Calixto Sánchez de Mairena del Alcor (Sevilla) el sábado 14.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, Poveda estará por Jesús Guerrero a la guitarra, Paquito González en la percusión, Carlos Grilo al compás y la voz de El Londro.

Por su parte, Argentina presenta el espectáculo Sonoridad "M" (1842-2024), con el reivindica la huella femenina en la historia del cante. La cantaora onubense fue nombrada Hija Predilecta de Huelva en 2025 y cuenta con dos nominaciones a los Latin Grammy.

Las entradas para el concierto de Poveda está agotadas. Las entradas para el espectáculo de Argentina se encuentran a la venta a través de www.giglon.com y en la taquilla del Teatro Oriente de Morón de la Frontera, con precio único de 10 euros y localidades numeradas.

La cantaora también presentará su espectáculo en Mairena del Alcor (Sevilla) su espectáculo 'Sonoridad M (1842-2024. La propuesta "combina elegancia escénica y una instrumentación cuidada" que enmarca su voz en un diálogo entre pasado y presente. El espectáculo, aplaudido en escenarios como la Bienal de Sevilla, se convierte en una "declaración artística: un viaje sonoro y emocional que reivindica la fuerza, el talento y la sensibilidad de las mujeres que forjaron el camino del flamenco".

Con esta actuación, Mairena del Alcor acoge una de las citas más destacadas del ciclo 'Noviembre Flamenco 2025', "un mes dedicado a sentir, vivir y disfrutar del cante, el toque y el baile en toda su pureza para celebrar el XV Aniversario de la inclusión del flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco'.

Las entradas (10 euros) salen a la venta el 10 de noviembre por Internet en la taquilla online de la web del Ayuntamiento 'www.mairenadelalcor.es', y de forma física, en la Villa del Conocimiento y las Artes.