El Silo de Hortaleza acoge una exposición del artista hispano-argentino Julio Ovejero - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Silo de Hortaleza acoge hasta el 28 de agosto la exposición 'Memoria del color', del artista hispano-argentino Julio Ovejero, cuya inauguración fue el viernes.

La muestra ofrece una selección de obras que recorren décadas de investigación artística y que, a través de la abstracción, proponen al espectador una experiencia visual y emocional vinculada a la memoria, la reflexión y la sensibilidad.

Nacido en San Miguel (Buenos Aires) y afincado en Madrid desde 1977, Julio César Ovejero se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de Mendoza. A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria ha participado en exposiciones en museos, galerías y ferias de Europa y América, así como en citas internacionales como la Bienal de Venecia, ESTAMPA-IFEMA o ARTMontpellier.

El Silo de Hortaleza, uno de los espacios más emblemáticos del distrito, acoge esta exposición, que permite acercarse a la obra de este artista.