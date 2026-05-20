Argentina.- Sofía Balbuena publica 'Personaje secundario': "No hay nada más real que vivir en tensión"

La escritora Sofía Balbuena - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora argentina Sofía Balbuena ha publicado el libro de cuentos 'Personaje secundario' (Páginas de Espuma), una colección de cinco relatos marcados por la tensión: "No hay nada más real que vivir en tensión".

En un encuentro con medios este miércoles en Barcelona, Balbuena ha explicado que sus cuentos están "anclados en el realismo" y por la textura de lo real, producto también de sus libros de ensayo anteriores.

"Lo real es mucho más monstruoso que cualquier otra cosa", ha subrayado la autora, quien ganó con este libro el Premio Ribera del Duero.

El libro compone un bestiario femenino para adentrarse en un mundo interior espeso, complejo y saturado, que se impone sobre el ánimo de sus personajes.

Los cuentos están protagonizados por una mujer que se pregunta si no hubiese sido mejor no ser madre, una pareja de profesoras que compite, dos adolescentes que buscan escapar a su destino y unas amigas que se obsesionan con que una de ellas tenga un hijo que conoció en redes sociales.

La escritora ha asegurado que no ha querido entrar en un universo femenino de "blanco y negro", y que no busca soluciones con sus cuentos porque la vida no las ofrece.

Balbuena ha subrayado que con sus cuentos quiere dejar "a todo el mundo muy tenso", con unos personajes que sopesan las opciones que tienen y, sin caer en la resignación, hacen lo que pueden.

"Hay personas que pueden decidir qué quieren; la mayoría no puede", ha subrayado la escritora, quien ha añadido que sus personajes hacen lo mejor con lo que pueden, como en la vida misma.

Sofía Balbuena (Salto, 1984) ha asegurado que se decidió por el cuento porque no tenía ganas de repetir y quería escribir de una forma que no hubiera hecho antes, y que "la restricción formal del cuento" le alimenta para aprender.