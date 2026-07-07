SON Estrella Galicia suma a la argentina Zoe Gotusso a su programación en Madrid

La artista argentina Zoe Gotusso - SON ESTRELLA GALICIA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclo SON Estrella Galicia ha sumado a su programación en Madrid a la artista argentina Zoe Gotusso, quien actuará el próximo viernes 4 de septiembre en el Café Berlín.

El concierto se enmarca dentro de su gira europea, en la que presenta 'Detalles', su tercer trabajo de estudio. Tras alcanzar una enorme popularidad junto a Santi Celli con canciones que acumularon millones de reproducciones, inició una carrera en solitario.

Su debut, 'Mi primer día triste' (2020), fue reconocido con el Premio Gardel al Mejor Álbum Artista Pop y le valió dos nominaciones a los Latin Grammy. Con 'Cursi' (2024) amplió su universo creativo a través de nuevas colaboraciones y una sonoridad más expansiva, antes de dar un nuevo paso con 'Detalles', publicado a finales de 2025.

El trabajo está producido por María Wolff y grabado junto a un destacado grupo de músicos durante una residencia creativa en Los Ángeles, además de firmar colaboraciones de Rigoberta Bandini y Juliana Gattas.

SON Estrella Galicia es el proyecto musical cervecero de Estrella Galicia, cerveza icónica de Hijos de Rivera, con el que la compañía fomenta la cultura musical como vehículo de identidad, diferencia y comunidad y comparte el paralelismo entre la creatividad cervecera y la musical. A lo largo de más de diecisiete años, esta propuesta ha evolucionado y consolidando su presencia en escenarios internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Portugal o Alemania.