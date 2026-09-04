SoNna Huesca afronta la penúltima etapa de su séptima edición

Los guitarristas aragoneses Ernesto Cossío y Joaquín Pardinilla actuarán en el SoNna Huesca - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca 2026, hace este fin de semana su última parada antes del cierre de la Cartuja de las Fuentes y los artistas invitados son el argentino Manu Sija y los aragoneses Ernesto Cossío y Joaquín Pardinilla.

El certamen itinerante altoaragonés, que organiza la Diputación Provincial de Huesca, recalará el sábado en el Jardín de Esculturas Domingo Subías de Laspaúles (Ribagorza) y despedirá su séptima gira veraniega en la ermita de Nuestra Señora de Treviño en Adahuesca, tras recorrer 25 espacios mágicos de las diez comarcas oscenses.

El SoNna Huesca afronta su recta final tras una gira que inicia el 4 de julio en el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca, y que le ha llevado a un total de veinticinco espacios en medio de la naturaleza en dos meses de programación.

Antes de instalarse en la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes de Sariñena para vivir los dos conciertos de clausura --los únicos de pago-- que en esta ocasión protagonizan Pablo López y Luz Casal, el certamen se despedirá de La Ribagorza y el Somontano de Barbastro visitando las localidades de Laspaúles y Adahuesca.

Entrado el mes de septiembre, el SoNna Huesca recupera el programa doble de sábado y domingo --en agosto ha habido tres citas, incluyendo el viernes-- y viaja el próximo sábado al lejano este altoaragonés, en la Ribagorza oriental.

LA UBICACIÓN

El espacio elegido es un debutante en el Festival Sonidos en la Naturaleza, al igual que la ermita de Treviño, que el certamen visitará por primera vez al día siguiente y es el Jardín de Esculturas Domingo Subías de Laspaúles.

Recibe su nombre del párroco y escultor de la localidad, Domingo Subías, cuyas esculturas fueron donadas por la familia después de su fallecimiento. Al mosen le debe Laspaúles la restauración del molino local, de la iglesia y de numerosas ermitas del entorno, además de una infatigable labor de promoción cultural y social del territorio.

Un puente medieval, el primero construido en piedra en la Alta Ribagorza, lleva al Jardín de Escultura de hierro al aire libre. En total, son un conjunto de treinta esculturas, la mayoría situadas en el mismo jardín, pero con ejemplos en el cercano Parque Temático de las Brujas de Laspaúles, que recuerda el ajusticiamento de 24 mujeres de la localidad, acusadas de brujería en el siglo XVI.

ARTISTAS

En ese espacio mágico, el SoNna Huesca recibe al argentino Manu Sija, a las 19.00 horas, uno de los referentes más innovadores del jazz contemporáneo en Sudamérica. Multi instrumentista autodidacta y compositor con un enfoque visceral de la improvisación, fusiona el lenguaje del jazz moderno con el folclore argentino y la experimentación electrónica en vivo. Su propuesta es una experiencia sonora que cruza fronteras estilísticas y geográficas.

Reconocido por su virtuosismo en el violín, el bajo, la guitarra, el bandoneón, teclados y percusión, Sija utiliza el "live looping" --grabación y reproducción en bucle-- como recurso central para construir paisajes sonoros complejos y orgánicos en tiempo real.

El argentino inicia su formación musical de manera autodidacta, desarrollando habilidades en guitarra, violín y otros instrumentos desde temprana edad para después completar estudios formales en música en el Conservatorio de Tucumán y la escuela de música de la universidad de Tucuman, donde profundiza sus conocimientos en jazz y músicas del mundo.

Su sexto álbum, 6 rumbos (2025) es un EP solo de guitarra y voz grabado en las montañas de Tucumán. Clásicos de la música folklórica argentina visitados desde la mirada de Manu, y la intimidad de los cerros.

COSSÍO Y PARDINILLA EN LA ERMITA DE TREVIÑO

Al día siguiente, a las 19.00 horas del domingo, el Festival Sonidos en la Naturaleza hará su penúltima parada del 2026. El SoNna Huesca viajará de norte a sur y del jazz al blues, para recalar en la ermita de Nuestra Señora de Treviño, en la localidad de Adahuesca, y albergar el recital de dos virtuosos que son ya historia de la música altoaragonesa en el siglo XXI.

Fino dúo de raíz antigua, Cossío y Pardinilla comparten la formación de Hot Hands, que aborda en acústico un amplio repertorio que transita por el cancionero de bluesmen legendarios como Big Bill Broonzy, Blind Willie Johnson, James Cotton, Willie Brown o Tom Waits.

Hot Hands tiene dos discos editados, ambos grabados en riguroso directo y acogidos con excelente crítica. El dúo no hace versiones, sino recreaciones. Los temas los hacen suyos. Ernesto Cossío --voz y guitarra acústica-- y Joaquín Partinilla --guitarra acústica, slide y voz-- son guitarristas de amplia y reconocida trayectoria.

Cossío, virtuoso y polivalente, es un amante del blues, de Tom Waits o JJ Cale. Su guitarra está llena de fuerza y belleza, y su voz es profunda y rítmica. Ha grabado con los mejores músicos aragoneses.

Por su parte, Joaquín Pardinilla, con siete discos a su nombre, ha ejercido de músico de estudio, arreglista o productor y ha acompañado a músicos como Amaral, Labordeta, Gabriel Sopeña, Loquillo, Carmen París o Luis Delgado. Ha recibido dos premios de la Música Aragonesa, un Premio Simón y el Premio Música del Artes y Letras de Heraldo de Aragón.

LA ARMITA

La ermita de Nuestra Señora de Treviño es uno de los rincones con más encanto de la comarca del Somontano. El edificio data del siglo XIII y es el único resto de un antiguo monasterio del que apenas existen referencias históricas.

La iglesia es una construcción tardo románica de sillares, con portada románica con arquivoltas y un porche gótico cubierto con bóveda de grandes ventanales. Fue declarada monumento histórico artístico en 1981.

Su nombre, Treviño, puede derivar de haber estado siempre entre viñedos. Otra hipótesis etimológica apunta que en Treviño confluían los límites de tres diócesis y que los tres obispos podían reunirse en torno a una mesa sin que ninguno de ellos saliera de sus límites diocesanos. Lo cierto es que la palabra Treviño parece derivar del latín trifinium: tres fronteras, límite de tres propiedades, regiones o gentes.

El entorno está plagado de elementos interesantes que bien merecen una visita: el pozo fuente, la muralla de Adahuesca, el esconjuradero, el Centro de Leyendas y Tradiciones o dos árboles monumentales como son el Tejo de los Santos o la Carrasca de Roque.