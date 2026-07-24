Archivo - La argentina afincada en España, Belén Natalí, actúa este sábado en el anfiteatro de la estación internacional de Canfranc. - SONNA HUESCA - Archivo

HUESCA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del SoNna Huesca deja las tierras del llano y se encamina hacia el Pirineo para instalarse en la comarca de La Jacetania este fin de semana y viajar el próximo hasta el Alto Gállego. La argentina afincada en España, Belén Natalí, en el anfiteatro de la estación internacional de Canfranc, y la norteamericana Tori Sparks en la Borda Juan Ramón de Aísa, protagonizan la próxima entrega del festival itinerante de la Diputación Provincial de Huesca.

La caravana del Festival Sonidos en la Naturaleza, SoNna Huesca, deja de momento las tierras bajas para instalarse en el Pirineo y el pre Pirineo oscense durante prácticamente un mes.

El certamen visitará consecutivamente La Jacetania, Alto Gállego, Hoya de Huesca, Somontano, Sobrarbe y La Ribagorza en las próximas fechas de julio y agosto.

El festival descubrirá un nuevo escenario este sábado, el anfiteatro de la Estación Internacional de Canfranc, un espacio humanizado en plena naturaleza que albergará el concierto de la argentina Belén Natalí a partir de las 19.30 horas.

La rehabilitación integral de la Estación Internacional de Canfranc supuso la apertura al público de la explanada de los Arañones, una gran plaza pública de 12 hectáreas ajardinadas que conservan el alma ferroviaria de la localidad.

La explanada de los Arañones es en realidad un museo al aire libre en el que se expone material original ferroviario de la línea de Canfranc. Diseminados por la explanada observaremos cinco coches de tren y un tramo de la vía original, entre otros muchos elementos.

En la zona sur se creó el anfiteatro natural, con pradera de césped, con el objetivo de poder acoger eventos culturales y sociales. Allí es donde se ubicará el escenario del SoNna Huesca que acogerá el concierto de Belén Natalí.

Establecida desde hace años en Barcelona, la argentina Belén Natalí fusiona Pop, R&B, reggae y ritmos latinoamericanos con una sensibilidad lírica única. Tras su EP Jacarandá (2023), donde brillaron las colaboraciones con Ferran Palau y Santa Salut, y singles como Diluvio o Camping, el año 2026 marca el lanzamiento de su primer álbum, con colaboraciones de peso como Ana Tijoux (Santa Rosa), y una propuesta cada vez más sólida y personal que la hace emerger como una de las voces más interesantes del panorama alternativo, combinando raíz y modernidad con una identidad sonora muy personal.

CONCIERTO MATINAL DE TORI SPARKS EN AÍSA

Sin salir del territorio fronterizo, el domingo el SoNna Huesca se desplaza hacia la vecina Aísa para regresar a la Borda Juan Ramón, un espacio que debutó en la edición de 2025 y dejó un gran sabor de boca.

A partir de las 12.00 horas, Tori Sparks irrumpirá en su escenario acompañada de guitarra, bajo y batería. Originaria de Chicago, Tori Sparks ha hecho de Barcelona su hogar durante los últimos quince años.

Desde que cumpliera 18, ha tocado un promedio de 150 conciertos al año en 24 países, incluyendo festivales como el SXSW (EE UU), el Festival de Jazz de Montreux (Suiza) o el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona.

La norteamericana cautiva al público con su autenticidad, su sentido del humor y su chorro de voz. Está considerada una "antidiva" por su implicación social y su participación en actos benéficos y solidarios.

El pasado mes de abril lanzó su octavo álbum y primera grabación de estudio desde 2017. Un proyecto con casi una década de desarrollo que no es un álbum tradicional.

'Cabinet of Curiosities' es un proyecto dividido en cinco paquetes o mini Ep's de cuatro canciones, que juntos forman un todo. Cada una de estas entregas tiene un estilo musical diferente: blues y gospel, folk, country, rock y soul.

Es una suerte de poliedro con todas las facetas musicales de Tori Sparks. La Borda Juan Ramón es un establecimiento privado muy conocido en La Jacetania, situado en la zona periférica del Parque Natural de Los Valles Occidentales, donde las bordas pastoriles se han adaptado como espacios gastronómicos en plena naturaleza.

Las bordas Chiquín o Arracona en el valle de Ansó, Los Corralones en el valle de Aragúés, la Borda Bisaltico en el valle de Hecho, o la propia Borda Juan Ramón en el de Aísa son buenos ejemplos. Dispone de un gran espacio verde, pues no en vano es camping y área de acampada, además de restaurante.