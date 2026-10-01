Argentina.- Surge Madrid y el estreno en España de 'Baco polaco' protagonizan la agenda cultural de este fin de semana

Archivo - Surge Madrid y el estreno en España de 'Baco polaco' protagonizan la agenda cultural de este fin de semana - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda semana de Surge Madrid en Otoño, con 15 estrenos absolutos y nuevas voces de la escena contemporánea, y la llegada por primera vez a España de 'Baco polaco', del dramaturgo argentino Mauricio Kartun, protagonizan la agenda cultural de la Comunidad de Madrid de este fin de semana, que se completa con danza, teatro, música y una amplia oferta expositiva en distintos puntos de la región.

La 13ª edición de Surge Madrid en Otoño continúa así tomando los escenarios madrileños con una programación en la que confluyen compañías, creadores y artistas de distintas generaciones, ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El sábado, la Sala Mirador acogerá el eje 'Emergentes', dedicado a cinco propuestas y con entrada libre hasta completar aforo. En concreto, participarán Teresa Sanz con 'Bodegón vivo'; Sol Bribiesca con 'Cuerpo Anfibio'; Cristian González con 'Fracasar nunca fue tan sexy'; Candela May y Macarena Regueiro con 'KILL OFF'; y el Colectivo La Nevera con 'Si esto fuera'.

A ello se sumarán durante esta segunda semana quince estrenos absolutos, entre ellos 'MENDIA', de Mikele Urroz Zabala, en Nave 73, mientras Anto Rodríguez llevará al Teatro del Barrio 'Jardín, Apocalipsis y La familia (Addams)'.

La programación reúne además trabajos de Cia l'Ayapampa, Acerina Amador y Fernando López, Viviseccionados, Nuevenovenos, Sin Rumbo Fijo, Dhanya Consignatum, Desencadenante Producciones, Carlos Serrano, Vertebrados Artes Escénicas, LauraEnÓrbita, Cía Salto al Vacío, Julio Provencio, Accidental Company, Tres en Banda y El Curro DT.

Asimismo, Sonia Pérez Olmedillo mostrará el resultado de su residencia artística con 'Las reinas no bajan la ventanilla', un proyecto construido en torno al deseo y los cuidados a partir de una experiencia autobiográfica.

'BACO POLACO' LLEGA POR PRIMERA VEZ A ESPAÑA

Junto a Surge Madrid, este fin de semana destaca el estreno en España de 'Baco polaco', obra de Mauricio Kartun que llega a Teatros del Canal este viernes, donde permanecerá en cartel hasta el próximo 11 de octubre en la Sala Verde dentro del ciclo Canal Hispanidad.

La obra reinterpreta 'Las bacantes', de Eurípides, trasladando su universo al imaginario de la Argentina rural de los años 30. Con dramaturgia y dirección del propio Kartun, cuenta en el reparto con Aníbal Gulluni, Paloma Zaremba, Soledad Bautista, José Mehrez, Luciana Dulitzky y Nahuel Monasterio.

También en Teatros del Canal afronta sus últimos días 'Nascencia', primera producción del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, que permanecerá en la Sala Roja Concha Velasco hasta este domingo.

DE LAS RAVES A LA LUCHA POR LA IGUALDAD

Por su parte, el programa Canal Baila recibirá este fin de semana en la Sala Negra 'Enjambre Rave', nuevo trabajo del coreógrafo Elías Aguirre. La creación establece un paralelismo entre el macrocosmos de las raves y el microcosmos de los enjambres para indagar en las dinámicas colectivas compartidas por los sistemas humanos y naturales.

El Teatro de La Abadía mantiene, por otro lado, dos montajes centrados en cuestiones sociales contemporáneas. La Sala Juan de la Cruz continúa hasta el 11 de octubre con 'Libres!!!', dirigida por Andrés Lima y escrita por Esther F. Carrodeguas, que recupera la lucha de las mujeres por la igualdad en la España del siglo XX.

En la Sala José Luis Alonso se despide este domingo 'El imperativo categórico', de Victoria Szpunberg, responsable tanto del texto como de la dirección. Sandra Monclús y Xavi Sáez protagonizan esta comedia negra sobre la precariedad laboral, la crisis de la vivienda y la soledad contemporánea.

TEATRO, DANZA Y MÚSICA EN LOS CENTROS CULTURALES

La programación llegará igualmente a los centros culturales gestionados por la Comunidad de Madrid. El Centro Cultural Pilar Miró recibirá el sábado 'El flautista de Hamelin', de Tyl Tyl Teatro, una adaptación contemporánea del conocido cuento de los hermanos Grimm. El domingo será el turno de 'La protagonista', de Ariana Martínez, basada en el texto de Mélanie Werder y dirigida por Patricia Benedicto y Sergio Iglesias.

Mientras, el Centro Cultural Paco Rabal ofrecerá entre el viernes y el domingo 'DROM. El viaje del pueblo gitano a través de la danza', creación de Cristiane Azem que recorre mediante la música y el movimiento la historia y la memoria del pueblo gitano desde Rajastán hasta España.

El Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte albergará el sábado la gala final de 'Sierra Norte Suena', iniciativa de la Mancomunidad de Servicios Sierra Norte para promocionar el talento musical de la comarca. Los cinco finalistas seleccionados en las galas celebradas durante septiembre interpretarán cinco temas cada uno.

LA RED DE TEATROS RECORRE LA REGIÓN

La Red de Teatros de la Comunidad de Madrid desplegará igualmente una amplia cartelera por distintos municipios. El viernes, Getafe recibirá 'De acero inolvidable', de Fernando Gil y Fernando Egozcue; Rivas-Vaciamadrid acogerá 'Malquerida', protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón; y Leganés ofrecerá 'GOOL', de Yllana.

La actividad se intensificará el sábado con 'La del manojo de rosas', de la Compañía Lírica Ibérica, en Arganda del Rey; 'Española fugaz', de Alejandro Lara Dance Project, en Arroyomolinos; 'Raíces', de Strad, El Violinista Rebelde, en Becerril de la Sierra; 'Madama Butterfly', de Camerata Lírica de España, en Chinchón; y 'Mihura, el último comediógrafo', de Nave 10 Matadero y Entrecajas, en Coslada.

La cartelera del sábado incluye asimismo 'La comedia de la olla', de Natari Producciones, en Majadahonda; 'Palabras mayores', de Álex O'Dogherty, en Mejorada del Campo; 'En el viento (Libros con alas)', de Corral de García, en Navalcarnero; y 'Bestseller. La obra que Lorca nunca escribió', de Mister Chaise Longue, en Pinto.

'Cenicienta. Un musical sin filtros', de Candileja Musicales para Todos, llegará a San Martín de la Vega; 'Malquerida', a San Sebastián de los Reyes; 'El rey de la farándula', de LaZona, a Velilla de San Antonio; 'Ragnarök', de Títeres Sol y Tierra, a Villalbilla; y 'La verdad', de Producciones Rokambolescas, a Villanueva de la Cañada.

El domingo cerrará la semana con propuestas para diferentes públicos: 'Play Time' en Alcobendas, 'La isla del tesoro' en Colmenar Viejo, 'Sum' en Coslada, 'La comedia de la olla' en Fuenlabrada, 'Poeta perdido en Nueva York' en Getafe, 'Tenet' en Pinto, 'Meraki' en Rivas-Vaciamadrid y 'Pepita Grillo' en Villanueva del Pardillo.

EXPOSICIONES GRATUITAS

La agenda cultural se completa como es habitual con la oferta expositiva de museos, salas y centros culturales regionales. Entre las novedades destaca 'Madrid en el Siglo de Oro. Crisol de destinos y desembarco de genios', inaugurada en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

La Sala Alcalá 31 mantiene por su parte hasta el 18 de octubre 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co', mientras la Sala de Arte Joven exhibe 'Bitácoras. El valor de lo invisible', correspondiente a la edición 2026 de Circuitos de Artes Plásticas.

En Móstoles, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) presenta 'Antidotum Tarantulae', de Blanca Gracia, una instalación audiovisual inspirada en el folclore popular relacionado con la tarantela italiana. En este mismo espacio continúan 'El cielo y la tierra', de Antonio Ballester Moreno, y 'Tetuan, Tetuán', de Adrian Schindler.

Finalmente, el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA), en Alcalá de Henares, mantiene abiertas '25 años de restauraciones en el MARPA: El vidrio' y 'Dientes de sable', mientras la Red Itiner 2026 continúa acercando exposiciones temporales a numerosos municipios madrileños.