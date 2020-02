Argentina.- Teatro Kamikaze regresa al TCM con 'Las canciones', un texto de Pablo Messiez basado en personajes de Chéjov

MURCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo Murcia (TCM) acoge esta semana la obra teatral 'Las canciones', uno de los últimos éxitos de Teatro Kamikaze (Premio Nacional de Teatro 2017) escrito y dirigido por el argentino Pablo Messiez. La representación será este viernes, pero antes, este jueves, el TCM programará el espectáculo de danza contemporánea 'Bruma', de la Compañía Isabel Lavella.

La bailarina y coreógrafa murciana pone en escena un proyecto que partió de las imágenes y noticias de llegada de pateras a las costas españolas y del sentimiento de lucha de quienes en ellas viajan.

Tratando de no caer en estereotipos o imágenes demasiado reconocibles, Lavella ha construido un espectáculo marcado por la sutileza, sin mostrar de forma directa pero sí sugiriendo todas las emociones que encierran estas historias.

Las entradas para 'Bruma', que comenzará a las 21.00 horas, están a la venta al precio único de 10 euros en la taquilla del TCM --abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes del inicio de cada representación-- y en la su página web 'www.teatrocircomurcia.es'.

El teatro llegará al TCM el viernes y el sábado con dos aplaudidas propuestas escénicas, 'Las canciones' y 'A.K.A. (Also Know As)'. En la primera de ellas, Messiez parte de algunos personajes y situaciones de las obras de Chéjov para recordar la importancia de escuchar.

La representación de 'Las canciones' tendrá lugar este viernes a las 21.00 horas y las entradas se pueden adquirir por 12, 18 y 20 euros, mientras que las de 'A.K.A. (Also Know As)', este 29 de febrero, a las 21.00 horas, tienen un precio único de 15 euros.

Ganador del Premio Max a la Mejor Autoría Revelación (Daniel J. Meyer) y al Mejor Actor (Albert Salazar), este monólogo nos acerca a la vida de un adolescente en un momento en el que, por circunstancias ajenas a él, tiemblan sus cimientos, sus raíces, su identidad. Invitando al público a preguntarse si somos quienes sentimos que somos o quienes la gente cree.

La programación semanal del Teatro Circo Murcia finalizará con un nuevo concierto de 'Rock en Familia', dedicado en esta ocasión a AC/DC y Metallica. Será el domingo, 1 de marzo, a las 12 y a las 18 horas y las entradas están a la venta por 12 euros (promoción 5x4 disponible en taquilla).

En el Teatro Romea, la programación semanal comenzará hoy miércoles, 26 de febrero, a las 21.00 horas, con 'Tic, Tac Poe', un texto escrito por Miguel Galindo y llevado a escena por la compañía cartagenera La Murga Teatro que ahonda en el imaginario del escritor Edgar Allan Poe, en sus personajes y también en sus miedos y obsesiones, tratando de imaginar qué ocurrió durante su última noche con vida.

Las entradas están a la venta, por 10, 12 y 15 euros, en la taquilla del Teatro Romea --abierta de martes a viernes, de 11.00 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes del inicio de la representación) y en 'www.teatroromea.es'.

El viernes 28 y el sábado 29, el Romea abrirá asimismo sus puertas a la XXVII Cumbre Flamenca de Murcia. El viernes será el turno de El Carpeta y su espectáculo 'A bailar', en el que, siguiendo la estela de su abuelo Farruco, abordará con su juventud y fuerza las nuevas tendencias del flamenco. Sobre el escenario, El Carpeta estará además acompañado por su hermano, El Farru, como artista invitado.

Y también dentro del veterano festival flamenco, la noche del sábado estará dedicada al cante, con las actuaciones de dos destacados artistas: Capullo de Jerez y Miguel de Tena. Para ambos espectáculos, que comienzan a las 21 horas, las entradas están a la venta por 15, 18 y 22 euros.

TEATRO BERNAL

Música, teatro y un espectáculo musical infantil son las propuestas del Teatro Bernal de El Palmar. Pancho Varona, Mara Barros y Antonio García de Diego protagonizarán este viernes, a las 21.00 horas, una 'Noche sabinera' durante la que repasarán los mayores éxitos de su carrera junto a Joaquín Sabina, invitando también a quienes lo deseen entre el público a unirse a ellos.

El precio de este espectáculo oscila entre 12 y 15 euros, y las entradas pueden comprarse en la taquilla del Bernal (abierta los jueves y viernes, de 17.30 a 20.30 horas, y desde dos horas antes del inicio) y a través de 'www.teatrobernal.com'.

El sábado, 29 de febrero, a las 21.00 horas, comenzará el Ciclo de Teatro Amateur con el Grupo de Teatro El Siscar y la obra de Antonio Gala 'Los buenos días perdidos'. Las entradas están a la venta por 6 euros.

Y la semana finalizará el domingo por la mañana, a las 12.00 horas, con una propuesta familiar que llega de la de mano de Vita Brevis. El musical familiar 'El reino del revés' nos presenta a Rosa, una niña cuya inmensa imaginación le hará vivir infinitas aventuras. Se trata de una coproducción con el Auditorio de Algezares y las entradas tienen un precio de 4 euros.