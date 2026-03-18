Publicado 18/03/2026 17:29

Argentina.- Zaragoza.- La argentina Canapé de Polenta presenta la obra "Estación Quequén", en Teatro Arbolé este fin de semana

Imagen de la obra "Estación Quequén", que estará en Teatro Arbolé de Zaragoza este fin de semana
Imagen de la obra "Estación Quequén", que estará en Teatro Arbolé de Zaragoza este fin de semana - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía argentina Canapé de Polenta presenta este fin de semana, días 21 y 22 de marzo, en el Teatro Arbolé de Zaragoza la obra "Estación Quequén", un viaje por la libertad, la amistad, la diferencia y el amor a través de los títeres y la música.

Esta obra está recomendada a partir de 2 años y se han programado dos funciones. La del sábado será a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00 horas horas. El precio de las entradas es de 9 euros en taquilla y a través de la web 'www.teatroarbole.es'.

Este espectáculo canta a lo que renace y a los encuentros. Los personajes son un viaje en sí mismos por su carácter y su clara manera de sentir y todo contado a través de títeres y canciones.

A través de la música en vivo y las canciones, los personajes enseñarán la luz y la sombra, que en todo lo bueno hay algo malo y viceversa, pero que siempre estará la amistad y el poder de la libertad para reconfigurar el presente.

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