Argentina.- Zaragoza.- 'Chan, chan, plan', una sorprendente recreación de 'Los tres cerditos' llega el 23 de abril al Teatro Arbolé

'Chan, chan, plan' llega el 23 de abril al Teatro Arbolé. - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las compañías argentinas Omar Álvarez Títeres, Arde la Nona y Compañía Nacional de Fósforos han unido su arte y creatividad para producir la obra 'Chan, chan, plan', que este jueves, 23 de abril, se podrá ver en el Teatro Arbolé de Zaragoza.

Es una versión del cuento clásico 'Los tres cerditos', narrado sin palabras, con títeres y máscaras, y con un final muy, pero que muy diferente.

Esta obra está recomendada a partir de 4 años y habrá dos funciones, a las 12.00 y a las 17.00 horas. El precio de la entrada es de nueve euros y se puede adquirir en la web 'www.teatroarbole.es' y en taquilla.

Esta es la historia de tres hermanas cerditas que a la hora de dejar su hogar deciden urdir un plan para cambiar, de una vez por todas, la tan conocida historia. Para eso, trabajan juntas y a la par crean situaciones para enfrentar al lobo, que por más que percibe las diferencias e intenta idear su propio plan, finalmente siempre termina por hacer lo mismo y no puede más que soplar, soplar y soplar.

Así, el lobo es superado por el ingenio de estas hermanas, que reutilizan el colosal soplido para izar velas y salir a navegar con ese viento a favor, en busca de nuevas aventuras. Esta ingeniosa obra del cuento clásico invita a descubrir cómo el trabajo en equipo y la creatividad pueden cambiar un destino que parecía escrito.