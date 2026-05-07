Forever Tango llega al Teatro Principal para generar una atmósfera de pasión e historia sobre este baile

Forever Tango llega al Teatro Principal de Zaragoza para generar una atmósfera de pasión e historia sobre este baile - CELIA MONTERO

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El prestigioso espectáculo internacional Forever Tango, creado y dirigido por el reconocido músico y productor argentino, Luis Bravo, llega esta semana al Teatro Principal de Zaragoza para ofrecer una experiencia escénica única que recorre el alma y la evolución del tango argentino.

Tras triunfar durante cinco temporadas en Broadway, en Nueva York, y conquistar escenarios de todo el mundo, Forever Tango estará en cartel en Zaragoza del 7 al 10 de mayo con una propuesta que combina danza, música en directo y una cuidada puesta en escena que revive los orígenes y la esencia del tango.

El espectáculo reúne sobre el escenario a catorce bailarines, una orquesta en directo formada por once músicos y un vocalista, en una producción donde el bandoneón se convierte en el gran protagonista emocional de la función.

Cada coreografía refleja diferentes estilos y épocas del tango, construyendo un recorrido apasionado por una de las expresiones culturales más universales de Argentina.

Considerada la obra teatral de tango más exitosa de la historia, Forever Tango ha sido vista por millones de espectadores en todo el mundo y ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el premio al Mejor Musical de Gira otorgado por el Bay Area Theatre Critics Circle de San Francisco.

Como antesala a las funciones, el elenco del espectáculo ofreció además una clase magistral abierta de tango en el Teatro Principal, acercando esta disciplina artística al público zaragozano y reforzando el vínculo cultural entre la ciudad y el universo del tango.

Las representaciones tendrán lugar los días 7, 8 y 9 de mayo a las 20.00 horas y el 10 de mayo a las 19.00 horas en el Teatro Principal de Zaragoza.