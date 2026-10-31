El grupo argentino La Porteña Tango llega este domingo al Teatro de las Esquinas de Zaragoza. - TEATRO DE LAS ESQUINAS

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo argentino La Porteña Tango llega este domingo, 1 de noviembre, al Teatro de las Esquinas de Zaragoza, con su propuesta 'Así se baila el Tango', un homenaje vibrante y emotivo a los grandes clásicos del género.

La actuación comienza a las 20.00 horas y el precio de las entradas es de 18 euros si se adquiere de forma anticipada, mientras que en caso de comprarla el día de la función será de 21 euros. En caso de grupo superior a 15 personas, el coste será de 16 euros.

Tras 18 años de exitosa trayectoria y a punto de alcanzar los 900 conciertos ofrecidos en escenarios de 24 países en cuatro continentes, La Porteña Tango presenta su nuevo espectáculo y estará en la capital aragonesa con un estilo característico que les ha convertido en el conjunto de tango "más visto en España y Europa", han indicado desde el Teatro de las Esquinas.

La Porteña propone un viaje musical cargado de emoción, belleza y nostalgia. Después de años de dar a conocer joyas ocultas y autores olvidados del tango argentino, en esta ocasión traen una selección de los más grandes clásicos del género y los temas más aplaudidos por el público en sus conciertos.

Su repertorio reúne lo mejor del tango de todos los tiempos, desde los más antiguos como 'Caminito' y 'El Choclo', hasta los inmortales de Carlos Gardel, como 'Por una cabeza' o 'Volver', sin olvidar las potentes letras de Enrique Santos Discépolo en temas como 'Cambalache' y 'Uno'.

El espectáculo también recorre los grandes éxitos de las décadas doradas del tango, con canciones como 'Malena', "'Nostalgias' y 'Adiós Pampa mía', e incluye un emocionante homenaje a Astor Piazzolla y su legado revolucionario. Y, por supuesto, no faltará 'La Cumparsita', el tango de todos los tangos, ni el tema que da nombre al show: 'Así se baila el Tango'.

Con una escenografía audiovisual envolvente, un vestuario cuidado hasta el último detalle y dos parejas de baile que deslumbran con su fuerza y elegancia, este nuevo espectáculo está concebido para emocionar tanto al aficionado de siempre como a quienes se acercan por primera vez al tango.

El grupo de músicos está integrado por Alejandro Picciano en la guitarra y dirección; Federico Peuvrel al piano; Matías Picciano, con el Bandoneón; y Eugenia Giordano que pone la voz. Las parejas de baile las forman Gema Leiva y Guillermo Henao, por un lado, y Carlos Guevara y Débora Godoy, por otro.