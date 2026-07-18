Imagen de un concierto del grupo Modelo, que actuará en la plaza del Pilar durante la final del Mundial entre España y Argentina - LA TRINCHERA

ZARAGOZA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo zaragozano Modelo pondrá banda sonora a la final del Mundial 2026 con su actuación en la plaza del Pilar de Zaragoza durante el partido que enfrentará a las selección de España contra la de Argentina. Se les podrá escuchar desde las 19.00 horas de este domingo, 19 de julio, desde el escenario de la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Con este concierto, el grupo Modelo apoyará rodeado de todos sus fans a la selección nacional y provocará que los asistentes coreen a voz en grito su tema 'Todo Bien'.

"Y que el mundo vea/que valió la pena/Haz que el mundo vea/que vale la pena", dice el estribillo de esta canción que se ha convertido en uno de los himnos del momento.

Junto a ellos estarán el DJ Eddy Charlez y el speaker David Aso, en una cita especial que promete ser aún mayor que la celebrada durante la retransmisión de la semifinal con Francia, que ya congregó a más de 10.000 personas.

Será un nuevo hito en la carrera de este dúo zaragozano que, en su breve pero intensa trayectoria, no ha hecho más que crecer y ganarse el cariño del público.