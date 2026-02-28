ZARAGOZA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante andaluza Martirio ofrecerá este domingo en el Teatro de las Esquinas el concierto Al Sur del Tango, un espectáculo en el que propone un recorrido por los grandes clásicos del género argentino llevados al sur de España a través de una fusión que enlaza la copla andaluza y el tango rioplatense. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas, en formato sentado y con una duración aproximada de 90 minutos.

La artista, reconocida por su versatilidad y por una trayectoria que transita entre el flamenco, el jazz y la canción de autor, se presenta en Zaragoza al frente de un cuarteto integrado por músicos de amplia experiencia y proyección internacional. Junto a ella estarán Olvido Lanza al violín, Jesús Lavilla al piano y Marcelo Mercadante al bandoneón.

El espectáculo se basa en la profunda conexión histórica y emocional entre Argentina y España, dos territorios unidos por la música, la literatura, el teatro, el cine y también por los flujos migratorios y los exilios. 'La copla es la mujer, el tango su marido', resume la filosofía de una propuesta que reivindica las raíces compartidas y la poética común de ambos estilos, fraguados puerto a puerto a ambos lados del Atlántico.

En este concierto, Martirio revisita tangos de autores emblemáticos como Carlos Gardel o Astor Piazzolla, así como compositores como los hermanos Expósito, Enrique Santos Discépolo, Eladia Blázquez, Francisco Canaro, Pascual Contursi o Mariano Mores, entre otros. La intención no es reproducir fielmente los originales, sino ofrecer una nueva lectura desde el sur, incorporando matices de la copla y una sensibilidad contemporánea.

La formación que la acompaña aporta una sólida base musical. Marcelo Mercadante, bandoneonista argentino, es músico, director y compositor con una extensa discografía y numerosas colaboraciones en España, Europa y Sudamérica. Jesús Lavilla, pianista gaditano, es uno de los intérpretes y arreglistas más destacados del panorama nacional y mantiene desde hace años una estrecha colaboración artística con Martirio. Por su parte, Olvido Lanza, violinista catalana, cuenta con una dilatada trayectoria en escenarios clásicos, populares y flamencos, y es reconocida por su sensibilidad interpretativa.

Con este cuarteto, el tango adquiere una dimensión renovada que combina clase, conocimiento, innovación y personalidad. Los músicos han transitado por géneros diversos --del jazz al pop, del tango a la copla-- y esa riqueza se refleja en una interpretación que busca mantener el respeto por la tradición sin renunciar a la experimentación.

Martirio, enamorada del tango desde finales de los años noventa, explora en Al Sur del Tango ese universo transatlántico de amores, desgarros, soledades y reivindicaciones que atraviesan tanto la copla como el tango. En el escenario, las emociones se despliegan con tintes teatrales y una intensidad que conecta con el público a través de letras que hablan de pasión, desafío y memoria.

El concierto en Zaragoza ofrecerá una experiencia musical que trasciende el homenaje para convertirse en un diálogo cultural entre dos tradiciones que comparten una misma raíz sentimental. Las entradas están disponibles con precios de 38 euros en grada y 34 euros en anfiteatro para una velada que promete elevar el tango a nuevas cotas musicales desde el sur.