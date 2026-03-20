La obra 'Estación Quequén' lleva a Arbolé "un viaje infinito por la libertad, la diferencia y el amor"

Imagen de la obra "Estación Quequén", que estará en Teatro Arbolé de Zaragoza este fin de semana - TEATRO ARBOLÉ

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía argentina Canapé de Polenta presenta este fin de semana en el Teatro Arbolé de Zaragoza la obra 'Estación Quequén', que propone "un viaje infinito por la libertad, la amistad, la diferencia y el amor" a través de los títeres y la música.

Recomendada a partir de 2 años, tendrá dos funciones: una el sábado a las 18.00 horas y la otra el domingo a las 12.00 horas, ha informado Teatro Arbolé.

Todos los títeres de la obra representan arquetipos, símbolos propios que tienen su luz y su sombra, ya que "en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno", representados de una manera graciosa, aunque son arquetipos "esenciales para vivir".

A través de la música en vivo y las canciones, los personajes enseñarán la luz y la sombra, que en todo lo bueno hay algo malo y viceversa, pero que "siempre estará la amistad y el poder de la libertad para reconfigurar nuestro presente".