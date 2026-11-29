ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá del 3 al 8 de diciembre la sexta edición del Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza, que reunirá en seis galas a artistas procedentes de España, Corea del Sur, Argentina y Bélgica.

Jandro, conocido por su paso por 'El Hormiguero' y 'Penn & Teller: Fool Us', ejercerá como maestro de ceremonias de una propuesta para todos los públicos que combina diferentes lenguajes del ilusionismo, desde la magia cómica y la manipulación hasta el teatro visual y las grandes ilusiones.

El festival regresa al Teatro Principal después de haber superado los 20.000 espectadores en el conjunto de sus cinco primeras ediciones. Cada una de las seis funciones tendrá una duración aproximada de 80 minutos y reunirá en un mismo programa las actuaciones de Jandro, Read Chang, Lore Lavand, Compagnie Alogique y Pedro Volta.

PROCEDENCIAS

Jandro, campeón de España de Magia Cómica, conducirá las seis galas y enlazará las diferentes actuaciones con su combinación de humor y magia.

Desde Corea del Sur llegará Read Chang, especializado en manipulación y con un repertorio visual en el que incorpora elementos como relojes de bolsillo y pipas. El ilusionista obtuvo el segundo premio de Magia General en el Mundial FISM de Busan en 2018 y volvió a alcanzar el segundo puesto en esa categoría en FISM Asia 2024.

La argentina Lore Lavand, hija del ilusionista René Lavand, combina recursos del teatro, el humor y el ilusionismo para construir escenas de magia escénica a partir del gesto y de la relación con el público.

El cartel incorpora también la propuesta de la compañía belga Compagnie Alogique. Nunzia Scourneau interpretará "Paper Ball" y "Boxes", dos piezas sin palabras creadas por Laurent Piron, ganador del Gran Premio de Magia de Escena del Mundial FISM 2022 en Quebec. "Boxes" obtuvo además el premio The One en la Blackpool Magic Convention de 2026.

Completa la programación Pedro Volta, que llevará al escenario la magia de gran formato combinada con recursos audiovisuales. El ilusionista gallego dirigió "Hangar 52", el espectáculo de Yunke en IFEMA Madrid, y ha participado en "Got Talent España".

SEIS FUNCIONES

Las funciones del jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de diciembre comenzarán a las 20.00 horas, mientras que las del domingo 6, lunes 7 y martes 8 tendrán lugar a las 19.00 horas.

El espectáculo está dirigido a todos los públicos y las entradas están a la venta a través de 'https://teatroprincipalzaragoza.com/vi-festival-de-magia-ciu...'.