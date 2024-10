Arnold Schwarzenegger reniega de Trump y votará a Kamala Harris: "Soy estadounidense antes que republicano"

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Además de ser una de las estrellas más rutilantes del cine de acción durante décadas, Arnold Schwarzenegger tuvo una destacada carrera política entre 2003 y 2011, periodo durante el que fue gobernador de California por el Partido Republicano. El próximo 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos y, contra todo pronóstico, el actor ha anunciado que votará al Partido Demócrata.

Así lo reveló el intérprete a través de X. "Dejadme ser honesto con vosotros: no me gusta ningún partido en este momento. Mis republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han aumentado los déficits y han rechazado los resultados electorales. Los demócratas no son mejores para lidiar con los déficits y me preocupa que sus políticas locales perjudiquen a nuestras ciudades con un aumento de la delincuencia. Probablemente no sea una sorpresa que odio la política más que nunca", confesó.

Aunque el artista admitió que le gustaría "desconectar" de la política, aseguró que no puede porque "rechazar los resultados de unas elecciones es lo más antiestadounidense posible. Para alguien como yo, que habla con gente de todo el mundo y todavía sabe que Estados Unidos es el país mas brillante, decir que Estados Unidos es un cubo de basura para el mundo es tan antipatriótico que me pone furioso".

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.



I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.



My time as Governor taught me to…