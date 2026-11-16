Arrancan en Guadalupe las actividades de la IV Residencia de Cine de Extremadura

CÁCERES, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las actividades de IV Residencia de Cine de Extremadura han arrancado en Guadalupe (Cáceres), donde alrededor de un centenar de profesionales se dan cita esta semana para desarrollar sus películas y donde, a su vez, tendrán lugar múltiples actividades relacionadas como el Extremadura Film Market o la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano.

Una iniciativa que, hasta el próximo domingo, día 22, convertirá los espacios patrimoniales y culturales del municipio cacereño, como son el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, la Real Hospedería y el Centro Cultural y de Congresos, en escenarios de creación, aprendizaje, encuentro e inspiración para los residentes y sus proyectos.

El patrimonio, la cultura y la vida cotidiana de este pueblo extremeño se entrelazarán durante toda esta semana con las historias y los proyectos de cineastas llegados de distintos lugares de Extremadura, otros puntos de España e Iberoamérica.

Los 15 proyectos seleccionados y sus equipos tendrán la oportunidad de avanzar en su desarrollo a través de sesiones de formación, tutorías especializadas y encuentros de trabajo con profesionales del sector de reconocido prestigio.

Así, bajo el lema 'Donde las historias vuelan', la programación ha comenzado este pasado domingo, día 15, con el acto de bienvenida a los residentes y a sus padrinos, Los Robe, la banda integrada por los músicos que acompañaron a Roberto Iniesta, Robe, y que participarán en diferentes momentos de esta edición, informa en nota de prensa la Residencia de Cine de Extremadura.

ENCUENTROS

A partir de este lunes, día 16, se desarrolla una programación que trasciende las sesiones de trabajo y tutorías con guionistas, productores y directores para implicar a sus vecinos y convertirlos también en protagonistas.

Los encuentros de convivencia con las mujeres del pueblo, alrededor de un café y las tradicionales perrunillas extremeñas, son una de las propuestas que acercan la Residencia a la población local. También habrá espacio para las bordadoras y ganchilleras de Guadalupe y Talavera la Real, que compartirán una tarde de convivencia.

Asimismo, esta semana, el cine también tendrá su espacio en las aulas y entre los más pequeños a través de la Residencia Chiquinina. El alumnado de los colegios CEIP Reyes Católicos y CEIP San José participarán en actividades destinadas a la formación de audiencias infantiles, con proyecciones cinematográficas y encuentros con sus directores en el auditorio del Centro Cultural y de Congresos de Guadalupe.

Una iniciativa que se verá completada con programas de radio infantil de 'Talavera en el Aire' y 'Radio Templete', que se emitirán desde el Real Monasterio de Guadalupe.

SEMANA DE CINE EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO

Durante estos días y en este mismo marco, la Residencia acoge la celebración de la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano, que ofrecerá varias proyecciones con la presencia de sus directores y directoras, acercando al público diferentes miradas y formas de contar historias.

Entre estas citas figura la proyección de 'Bienvenidos al temporal' (2018), película concierto de Roberto Iniesta, dirigida por Diego Latorre, que contará con un encuentro posterior con sus músicos, Los Robe.

La programación de la Semana de Cine Extremeño e Iberoamericano incluirá también la proyección de 'Recuerdo tu nombre', el premiado documental de la directora y productora extremeña Silvia Venegas.

La película, que tuvo su estreno en el Festival de Málaga y posteriormente su estreno internacional en el Montreal Internacional Film Festival de Canadá y en el Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC), llega a Guadalupe avalada por dos Biznagas de Plata en el certamen malagueño de 2026: el Premio Especial del Jurado y Premio del Público al Mejor Documental, ambos en la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres.

La música y las raíces extremeñas completarán esta experiencia con un taller de jotas, acompañado de productos de la tierra y actuaciones del grupo de Coros y Danza 'Luis Chamizo' de Talavera la Real, y el Grupo de Folclore Atalantar de Guadalupe.

EXTREMADURA FILM MARKET

De igual modo, dentro de esta semana destaca la celebración, entre el jueves 19 y el sábado 21, del Extremadura Film Market, el área de industria de la Residencia, que convertirá el Real Monasterio de Guadalupe y otros espacios de la localidad en punto de encuentro para profesionales del sector, gracias al apoyo de EGEDA (Sociedad de Servicios de Productores Audiovisuales).

Una cita concebida para favorecer y fomentar las conexiones entre cineastas, creadores, productores, instituciones y potenciales socios estratégicos, y abrir nuevas vías para la financiación, producción y coproducción de proyectos.

Un foro profesional en el que quince historias buscan su vuelo. Entre sus propuestas destaca un encuentro en torno al cine de de RTVE, con la participación de Gervasio Iglesias, y varios paneles centrados en la financiación y la gestión de proyectos cinematográficos.

Asimismo, Isona Admetlla, socióloga, gestora cultural y experta internacional en desarrollo y diseño de audiencias, impartirá una conferencia sobre internacionalización.

También tendrá lugar una sesión de trabajo sobre financiación pública con el subdirector general de Fomento de Industria Cinematográfica y Audiovisual del ICAA, Fernando Bigeriego, y la responsable de Asesoría y Promoción de la Oficina Media España, Agata Szczygiel, y el director de Medios Audiovisuales y Filmoteca de Extremadura, de la Junta de Extremadura, Antonio Gil Aparicio.

Posteriormente, se desarrollará el panel sobre 'Nuevas Herramientas de financiación al alcance del productor', a cargo del director de Relaciones Instituciones y Comunicación de Egeda, Rafael Sánchez, y el director de CREA-SGR, Rafael Lambea.

El programa se completará con un mercado de proyectos que propiciará la presentación de propuestas y el desarrollo de reuniones individuales one to one.

Cabe recordar que esta cuarta edición de la Residencia reúne a 15 proyectos, de los que cinco son extremeños, cinco proceden de otras comunidades del país y otros cinco de países iberoamericano. Desde su puesta en marcha, la Residencia ha acompañado el desarrollo de medio centenar de películas.

Con los 15 nuevos proyectos, son ya 65 las producciones que habrán pasado por este espacio, cinco de ellas en fase de rodaje o ya rodadas.

La Residencia de Cine de Extremadura es un espacio dedicado a la creación y al desarrollo de proyectos cinematográficos de ficción, documental y animación dirigida por el director de cine y productor extremeño Juan Antonio Moreno Amador y la guionista internacional Yolanda Barrasa.

En este espacio y durante nueve meses, directores, guionistas y productores trabajan en sus películas acompañados por asesores y profesionales de las distintas etapas del proceso cinematográfico, mediante un programa que combina sesiones online con encuentros presenciales.

Junto a Guadalupe, el municipio pacense de Talavera la Real constituye la otra sede de esta iniciativa, que está organizada por la Asociación Residencia de Cine de Extremadura, con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), el programa Ibermedia, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Guadalupe, el Ayuntamiento de Talavera la Real, la Fundación Extremeña de la Cultura, la Fundación SGAE, Acción Cultural Española (AC/E), RTVE, Canal Extremadura Televisión y la productora extremeña Making DOC&FILM.