Artistas de España, Argentina y Francia se disputarán en Badajoz el III Concurso de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños

SEVILLA/MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los finalistas del III Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños son Paola Almodóvar, Jasiel Nahin, Antonio Amaya 'El Petete', Adrián Domínguez, María Clastre y Paula Bolaños.

Estos son los elegidos por Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Patricia Guerrero y Pedro Córdoba para bailar ante ellos el próximo 13 de noviembre en el Teatro López de Ayala de Badajoz.

La selección llega tras valorar 52 candidaturas llegadas desde países como Japón, Chile, Argentina, Estados Unidos o Francia. El jurado decidió ampliar la final, prevista en las bases para cinco artistas, a seis, con representación paritaria.

"La decisión ha sido muy difícil. El nivel de las candidaturas nos llevó a ampliar la final de cinco a seis artistas, y eso dice mucho del momento que viven los jaleos extremeños", ha explicado Jesús Ortega, director del Centro Internacional de Flamenco y del certamen, durante el anuncio de los finalistas este martes en el Instituto Andaluz del Flamenco.

"Hace no tanto, este baile vivía solo en la memoria de quienes lo aprendieron en la Plaza Alta. Que hoy lo bailen artistas formados en Sevilla, Granada, Madrid, Argentina o Francia es la mejor manera de devolvérselo a Badajoz y de enseñárselo al mundo", ha subrayado.

En el acto han intervenido la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), Amparo Lucía Jiménez Rubio, y el director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, junto a Jesús Ortega; David Sánchez, responsable de Relaciones Institucionales; y Juan Carlo Guajardo, coordinador de proyectos, por parte de la organización. Ha asistido también Cristina Hoyos, madrina honorífica del certamen.

UNA FINAL CON MÚSICA Y CANTE EN DIRECTO

Cada finalista defenderá dos bailes en un máximo de veinte minutos, con música y cante en directo: uno por jaleos extremeños, respetando su escobilla, su soniquete y su compás, y otro de libre elección.

El jurado lo forman Cristina Hoyos, maestra y madrina del concurso; Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España; Patricia Guerrero, directora artística del Ballet Flamenco de Andalucía; y Pedro Córdoba, director artístico del Centro Cultural Flamenco Madrid. No buscarán solo técnica, sino propuesta, identidad y verdad con el palo.

El concurso cuenta con 15.000 euros en juego, repartidos en 9.000 para el primer premio, 4.000 para el segundo y 2.000 para el tercero. Asimismo, el jurado concederá además, entre todas las candidaturas presentadas, dos becas de formación en el Ballet Nacional de España, una estancia formativa en el Ballet Flamenco de Andalucía y una contratación de tres días en el Tablao Flamenco Centro Cultural Madrid, bajo la dirección de Pedro Córdoba.

A ellos se suma el Premio Pasión por el Flamenco de la Diputación de Badajoz, una actuación en el circuito del mismo nombre que la institución lleva cada verano por los municipios de la provincia. Quien gane volverá también a la gala de 2027 como artista invitado.

BADAJOZ, AL COMPÁS DEL JALEO

La final es también el punto de partida de la Badajoz Jaleo Week, la gran novedad de esta edición. El mismo 13 de noviembre, antes de la gala, la Plaza de San Francisco acogerá un taller abierto de jaleos extremeños con el artista Diego Andújar, para que cualquiera pueda aprender sus primeros pasos a unos metros del teatro.

El día 14, Rubén Olmo, Patricia Guerrero, Pedro Córdoba y Jesús Ortega impartirán una clase magistral profesional, seguida de la conferencia musical 'Los jaleos extremeños: memoria, compás y territorio', en la Fundación Caja Badajoz.

El 15, la ruta 'Memoria Viva del Flamenco' unirá patrimonio y baile por las calles de Badajoz con Leyla Buitrago y Cía. y Carmen 'La Parreña'.

La exposición fotográfica 'El baile: Jaleos Extremeños', de Ángel Márquez, puede visitarse gratis hasta el 15 de noviembre; el 5 de noviembre, el ganador de la pasada edición, Hugo Sánchez, bailará en el Hospital Centro Vivo con José Gómez 'Fefo' y Manuel Pajares al cante y José Ángel Castilla a la guitarra; y el 6 de noviembre, la Asociación Cultural Mérida Flamenca impartirá una clase de jaleos en el Centro Comercial El Faro.

Gracias al convenio con la Fundación Primera Fila, el certamen será además el primero de sus características plenamente accesible.

Estña organizado por el Centro Internacional de Flamenco Jesús Ortega y la Asociación Cultural de Baile Flamenco de Extremadura, y cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz y el Ballet Nacional de España.

Asimismo, colaboran el Consorcio López de Ayala, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Fundación Caja Badajoz, la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España, el Centro Cultural Flamenco Madrid, entre otros.