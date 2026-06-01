Los artistas Perila, Calcutá, Víctor Herrero y BELA protagonizan el ciclo musical 'Momentos Alhambra-Tardes Thyssen'

Cuatro conciertos gratuitos en Las Terrazas del museo - MUSEO DEL THYSSEN

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La música en directo regresará este mes de junio a las terrazas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con una nueva edición de 'Momentos Alhambra | Tardes Thyssen', un ciclo que ofrecerá cuatro conciertos gratuitos los dos primeros fines de semana del mes y que reunirá propuestas que transitan entre el folk ibérico, el ambient, la electrónica y la experimentación sonora.

Las actuaciones tendrán lugar los días 5, 6, 12 y 13 de junio a partir de las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado la pinacoteca. La programación de este año da continuidad al recorrido temático 'Música para los ojos', creado por el músico Pedro Portellano y centrado en la relación entre pintura y música.

Cada uno de los conciertos estará vinculado a una de las obras incluidas en este recorrido de la colección permanente del museo. Así, el 5 de junio actuará Víctor Herrero en diálogo con 'La Virgen con el Niño entre ángeles' (hacia 1500), del Maestro de la Madonna André.

El 6 de junio será el turno de Perila, artista audiovisual, DJ y performer afincada en Berlín, cuya propuesta sonora se inspira en 'Mata Mua (Érase una vez)' (1892), de Paul Gauguin. Su trabajo combina grabaciones de campo, ambient y performance poética para crear experiencias inmersivas centradas en la escucha y la introspección.

La programación continuará el 12 de junio con Calcutá, proyecto de la compositora y multiinstrumentista Teresa Castro, que ofrecerá un concierto vinculado a 'Pintura con tres manchas, nº 196' (1914), de Wassily Kandinsky. Su propuesta mezcla folk, ambient, drone y experimentación sonora a través de composiciones de carácter atmosférico.

Por último, el 13 de junio cerrará el ciclo BELA, proyecto del músico y compositor Kike Bela, acompañado por el guitarrista y creador escénico Miquel Casaponsa (Park Keito). El recital estará relacionado con la obra 'Grupo de músicos' (hacia 1650-1652), de Jakob van Loo, y combinará piezas de su álbum 'La Entrega' con nuevas composiciones desarrolladas para proyectos multidisciplinares.