El arzobispo de Santiago firma en Dallas el acuerdo con el Meadows Museum para exponer piezas de la Catedral en 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco Prieto, ha firmado en Dallas (Estados Unidos) un acuerdo con el Meadows Museum para exponer en este centro de Texas piezas de la Catedral compostelana en una gran muestra en 2027.

Este acuerdo es continuación del firmado el pasado 25 de septiembre en Santiago, según explica la Catedral de Santiago en un comunicado.

Junto al Arzobispo se encuentran en Dallas el deán de la Catedral, Manuel Jesús Formoso, el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, y el director técnico del Museo Catedral de Santiago, Ramón Yzquierdo.

Entre otras iniciativas, este acuerdo permitirá exponer en el Meadows Museum una amplia selección de importantes piezas artísticas conservadas en la Catedral de Santiago, como parte de una gran exposición que se organizará en entre febrero y mayo de 2027, Año Santo Compostelano.

El Museo Meadows de Dallas, que este año celebra su 60 aniversario, es el principal museo de arte español en EE.UU. Según los organizadores de la muestra, la selección reunirá "alrededor de 70 piezas, entre restos arqueológicos, esculturas, pinturas, manuscritos y objetos documentales".