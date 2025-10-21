atresplayer internacional estrena el 26 de octubre ‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS)

La plataforma de streaming de Atresmedia estrena en todo el mundo uno de sus títulos más destacados: ‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’, el próximo 26 de octubre.

‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’, segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer, regresa tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, logrando conquistar al público y a la crítica. Reconocida en los Premios Ondas 202 como la Mejor Serie de Drama, ‘La Ruta’ se alzó también con tres Premios Feroz, incluido el de Mejor Serie Dramática.

Esta temporada se desarrollada a lo largo de dos líneas temporales y pone el foco en la transmisión de padres a hijos. El reparto está encabezado por Álex Monner, quien en, esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel. Al elenco se suman Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’ es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos. Está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La dirección corre a cargo de Borja Soler.

ASÍ ES "LA RUTA. VOL. 2 : IBIZA"

Marc Ribó es DJ en Amnesia, una de las grandes discotecas de Ibiza y templo de la música electrónica cuando, en 1996, la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Solo veinticinco años antes, principios de los 70, era un oasis de libertad en la España franquista, donde se conocen los padres de Marc, quienes mueren en el famoso accidente aéreo del Caravelle (1972). Con la misma edad, Marc llega a la isla, cuya experiencia se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y distinta como esa isla que, de alguna manera, les vuelve a juntar.