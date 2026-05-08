El autor colombiano Mario Jaramillo publicará una novela ambientada en Nueva York

El autor colombiano Mario Jaramillo - MARIO JARAMILLO

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS)

El escritor colombiano Mario Jaramillo consolida en España una trayectoria literaria y ensayística caracterizada por la integración de ficción y pensamiento filosófico, una combinación poco habitual en la narrativa contemporánea en español.

Residente en España, Jaramillo ha desarrollado buena parte de su obra en el ámbito hispano, donde ha articulado una propuesta que combina creación literaria y ensayo en diálogo con la tradición existencialista, especialmente con la obra de Albert Camus.

Autor de las recientes novelas El mar de Camus y El duque de Medina Sidonia y su prima amante, así como del ensayo El hombre gratis, el escritor construye una obra que transita entre el relato y la reflexión. En El mar de Camus, el novelista explora el concepto del absurdo y el sentido de la vida a través de situaciones cotidianas; en el ensayo El hombre gratis, analiza la transformación del trabajo y la noción de libertad en la sociedad contemporánea; y en la novela El duque de Medina Sidonia y su prima amante aborda, en clave histórica, las relaciones entre poder, deseo y mestizaje.

Su labor en España se enmarca en la presencia de escritores colombianos que desarrollan su obra en este país, contribuyendo al diálogo cultural entre América Latina y Europa, en un contexto en el que han obtenido reconocimiento, entre otros, autores como Juan Gabriel Vásquez o Laura Restrepo.

En el ámbito crítico, su obra ha recibido valoraciones destacadas. El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha subrayado, a propósito de la novela El mar de Camus, “la libertad con que usa el lenguaje” y su carácter “absolutamente natural y entretenido”. Por su parte, la escritora de narrativa histórica Almudena de Arteaga ha señalado sobre la novela El duque de Medina Sidonia y su prima amante “la pluma versada, ágil y literariamente tan potente de Jaramillo”.

Diversas voces han incidido en la precisión y elaboración literaria de su escritura, además en la solidez narrativa, la dimensión creativa y su vigor intelectual. El escritor y periodista Juan José Millás, en entrevista al autor, destacó su prestigio como ensayista al referirse a El hombre gratis.

Su aproximación a la figura de Albert Camus ha despertado interés en ámbitos académicos, incluido el contexto universitario francés, en relación con su tratamiento literario del pensamiento existencialista.

En la actualidad, el autor trabaja en una nueva novela ambientada en Nueva York, con raíces narrativas en España, en la que profundiza en los vínculos entre identidad y memoria.

Con esta trayectoria, Mario Jaramillo se convierte en una voz singular dentro de la narrativa y el ensayo contemporáneos en lengua española.