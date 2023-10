La autora argentina Tamara Domenech gana el VI Premio Internacional de Poesía Centrifugados/Pueblo de San Gil

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autora argentina Tamara Domenech se ha alzado como ganadora del VI Premio Internacional de Poesía Centrifugados/Pueblo de San Gil con el libro titulado 'Apunte poemas'.

Al galardón se habían presentado 300 libros de quince países distintos, y el jurado --reunido en Cáceres este pasado domingo, día 8-- ha destacado el "gran nivel" de los cinco libros finalistas.

Tamara Domenech nació en La Plata, Argentina, en 1976. Es artista visual, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y diplomada en Gestión Cultural por la Universidad Nacional de San Martín, informa en nota de prensa Ediciones Liliputienses.

Publicó '¡Yapa! Antología de pesadillas con finales felices' (Capitán Minerva, Bahía Blanca, 2008), 'Las elegidas y Ropero' (Belleza y Felicidad, Bs. As., 2009), 'Familiares' (Zorra Poesía, Bs. As., 2009), 'Poemas en el jardín' (Zorra Poesía, 2010), 'Secundaria' (Color Pastel, Bs. As., 2011), 'Las obras de arte en mi vida' (Ediciones Presente, Bs. As., 2011) y 'Recolección' (Zindo & Gafuri, Bs. As., 2015).

Algunos poemas suyos forman parte de la antología 53/70, poesía argentina del siglo XX (ES, EMR y CCPE/AECID, Rosario, 2015). Dirige el sello Ediciones Presente.