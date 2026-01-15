Bad Bunny con 'Debí tirar más fotos' y Rosalía con 'Lux' lideran las listas oficiales de música de 2025 en España

Archivo - VÍDEO: Bad Bunny responde a los detractores de su actuación en la Super Bowl y lanza un mensaje a "todos los latinos" - NBC - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Promusicae ha publicado este jueves las listas oficiales de música 2025 en las que destaca Bad Bunny con su álbum 'Debí Tirar más fotos' (Rimas Entertainment LLC) al liderar las listas de ventas de álbumes de 2025 y Rosalía que, con tan solo siete semanas en listas, sitúa su disco 'Lux' (Sony Music) como número 1 de la lista de vinilos y segunda posición del Top 100 anual de álbum.

Los datos que GfK ha recopilado en 2025 para Promusicae confirman que se mantiene la relevancia de la escucha de música grabada a través de las distintas plataformas de streaming de audio en los hábitos diarios de los consumidores españoles.

Las listas certifican que Bad Bunny ha logrado el disco más vendido en España al conseguir el nº1 en la semana de su lanzamiento. Su álbum se ha mantenido 22 semanas en lo más alto del Top 100 álbumes, logrando una certificación de Promusicae del séxtuple Disco de Platino (que supone más de 600.000 unidades vendidas).

Junto a su último trabajo discográfico, se cuelan en el Top 100 de álbumes 2025 otros dos discos de Bad Bunny: 'Un verano sin ti' y 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' (ambos de Rimas Entertainment LLC).

La otra triunfadora del año es Rosalía que, con tan solo siete semanas en listas, sitúa su disco 'Lux' (Sony Music) como nº 1 de la lista de vinilos y en la segunda posición del Top 100 anual de álbum. De hecho, desde la publicación del álbum el 7 de noviembre, éste ha liderado de manera ininterrumpida la lista semanal de álbumes.

El top-3 lo cierra Aitana con su álbum 'Cuarto azul' (Universal), que alcanzó en la primera semana de salida a la venta el Disco de Oro. En el número cuatro se posiciona nuevamente un artista español, Quevedo, que se suma a la lista con su disco 'Buenas noches'(DQE Productions) y, cierra el top 5 el álbum, 'Borondo' (Sony Music) del colombiano Beéle.

FUERTE PRESENCIA LATINA

De las 52 semanas de 2025 han sido 21 las veces en que un artista español se ha hecho con el nº 1 de la lista. Así, se han subido a lo más alto del pódium de la venta de álbumes en alguna semana de 2025 los siguientes álbumes: 'Buenas Noches' (DQE Productions) de Quevedo, 'Gigante' (Sony Music) de Leiva, 'Cuentas pendientes' (Warner Music) de Bunbury, 'Cuarto Azul' (Universal) de Aitana, 'Pueblo Salvaje II' (Universal) de Manuel Carrasco, 'Corazones legendarios' (Warner Music) de Loquillo, 'Hechos en tiempos de Paz' (Universal) de Viva Suecia, 'San Felices' (Universal) de la M.O.D.A (La maravillosa orquesta del alcohol), 'El monte de los aullidos' (Warner Music) de Fito y Fitipaldis, 'Drapaires poligoneros' (Sony Music) de Manolo Garcia y 'Lux' (Sony Music) de Rosalía con 6 semanas consecutivas en el nº 1 (de la semana 46 a la 52).

La música latina también tiene un lugar importante en el Top 100 de álbumes ocupando varios artistas el nº 1 en alguna semana (Mora, Karol G y el nº 1 del top de álbumes Bad Bunny). En el ranking completo de álbumes de 2025 los puestos nº 5 y nº 8 son para dos artistas colombianos, Beéle con su álbum 'Borondo'(Sony Music) y Karol G con 'Tropicoqueta' (Univesal), quien también se hace con el nº 11 con su disco 'Mañana será bonito'(Universal); en el nº 10 se encuentra Omar Courtz con 'Primera Musa' (MR. 305 Records/Rimas Entertainment).

Por su parte, Mora cuenta con tres álbumes en el top: 'Lo mismo de siempre', 'Estrella' y 'Paraíso' (todos de Rimas Entertainment LLC) y Feid se hace con 2 puestos del top anual con sus trabajos 'Mor, no le temas a la oscuridad' y 'Feliz cumpleaños ferxxo te pirateamos el álbum'(ambos de Universal).

La música internacional está representada por 19 artistas en el Top anual 2025, donde trece son mujeres. El primer puesto de álbumes internacionales es para Taylor Swift y su álbum 'The life of a Showgirl' (Universal) , que con solo doce semanas en listas está en el nº 6 del top anual, mientras que su anterior disco 'The tortured poets department' (Universal) vuelve al top en el puesto nº 43 (en el ejercicio anterior fue el nº 1 de la lista anual), a esta primera posición le sigue muy de cerca la banda sonora premiada con el Globo de Oro 2026 interpretada por Kpop Demon Hunters (Universal).

En los puestos nº 21 y nº 30 Sabrina Carpenter se destaca con sus álbumes 'Short n' Sweet' y 'Man's best friend' (ambos de Universal). Por otra parte, este año se cuelan entre otros, Lady Gaga con 'Mayhem' (Universal) y Damiano David con 'Funny little fears' (Sony Music).

CANCIONES

En el Top 100 Canciones anual 2025 sigue destacando el género urbano con W Sound / Beéle / Ovy on the Drums y su éxito 'La Plena (W Sound 05)' (Kristoman LLC), que le ha valido la certificación de Promusicae del séxtuple Disco de Platino (que supone más de 600.000 unidades vendidas).

Tras esta canción, 'Capaz (Merengueton)' (Conmuer LLC) de Yorghaki / Alleh, 'Baile inolvidable' (Rimas entertainment LLC) de Bad Bunny, 'Mi Refe'(Sony Music ) de Beéle / Ovy on the Drums, 'No tiene sentido' (Sony Music) de Beéle, 'Nuevayol' (Rimas entertainment LLC) de Bad Bunny, 'Veldá' (Rimas entertainment LLC) de Bad Bunny / Omar Courtz / Dei V, 'Si antes te hubiera conocido' (Universal) de Karol G, 'DTMF' (Rimas entertainment LLC) de Bad Bunny y 'Yo y Tú' (KING OVY LLC / BIG LIGAS LLC) de Ovy on the drums/ Quevedo / Beéle, se sitúan respectivamente del 2ª al 10º puesto del Top 100 canciones en 2025.

Por su parte, la canción más radiada en España en 2025 ha sido 'APT.' (Warner Music) de la neozelandesa-surcoreana Rosé y el cantautor estadounidense Bruno Mars.

DATOS DE CONSUMO DE STREAMING

Los datos de Promusicae también revelan el consumo de streaming de audio de 2025. El año pasado se alcanzó los 103,6 mil millones de escuchas en el conjunto de las plataformas digitales de streaming de audio frente a los 98.500 millones del ejercicio anterior.

Este incremento, según Promusicae, confirma que el consumo de música en España se mantiene por encima de la media mundial. Si se traslada el dato anterior a canciones, los españoles escuchan más de 280 millones de canciones al día. Por su parte, el streaming representa en 2025 el 91 por ciento del consumo total de música en España.

Promusicae señala que es reseñable que, dentro de la escucha de canciones, se ha incrementado mucho el consumo a través de las suscripciones de pago que, con un crecimiento del 18%, suponen ya el 64 por ciento del consumo total en el streaming de audio.

Sin embargo, estas cifras siguen estando muy por debajo de las cuotas que presentan países del entorno como Francia o Reino Unido, lo que determina que el mercado español no se haya recuperado aún al nivel que lo ha hecho en estos países.

"Si bien en España estamos en línea en los datos de consumo per cápita de los principales países europeos, dada la aún baja tasa de suscripciones de pago en España, el resultado en términos de rentabilidad de este consumo se ve traducido en unos menores ingresos para la industria discográfica, los artistas y los autores españoles", afirma Promusicae.

En términos de cifras de ventas equivalentes, la conversión de todas estas escuchas a álbumes vendidos equivaldría a un total de 40 millones de álbumes adquiridos por los consumidores (en formato físico o digital), 10 millones más que en el 2024, una cifra importante, pero aún lejos del pico máximo de 57 millones alcanzados en 2002.

Los datos para el mercado físico en 2025 confirman la senda de crecimiento en la venta de vinilos, incrementándose un 22 por ciento las unidades vendidas, frente al 9 por ciento del ejercicio anterior. En conjunto, la venta de los formatos físicos, sube un 2 por ciento con respecto al año 2024, frente a la ligera caída del año anterior.