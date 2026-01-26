Baja California Sur promueve el turismo vivencial y sostenible en FITUR 2026

Archivo - San José del Cabo - TURISMO DE LOS CABOS - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Baja California Sur ha participado este año en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en Madrid, con el objetivo de reforzar la presencia de México como país invitado y dar a conocer no solo Los Cabos, sino también otras regiones como La Paz, Loreto y Mulegé. La estrategia del estado se centra en destacar su riqueza natural, cultural e histórica, así como en atraer a un tipo de viajero interesado en experiencias auténticas y sostenibles.

“Este año hemos venido con una comitiva muy grande de todos los destinos de México para presentar lo maravilloso que es nuestro país”, ha indicado la Directora Comercial del Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur, en México, Sandra Félix, en una entrevista concedida a Europa Press. “Además, hemos querido presentar nuevos destinos, nuevas actividades y nuevas cosas que hacer”, ha añadido.

Félix ha resaltado que Baja California Sur se distingue de otros destinos mexicanos por su geografía y estilo de vida. “Hemos estado rodeados de mar, con el Golfo de California de un lado y el Océano Pacífico del otro, lo que nos ha dado un estilo de vida muy de isla, apartado y singular", ha explicado. La directora ha destacado que la historia y cultura de la península se remontan más de 12.000 años, con vestigios como pinturas rupestres, lo que convierte a Baja California Sur en un destino con identidad cultural y riqueza natural únicas.

Sobre el tipo de visitante, Félix ha señalado que buscan viajeros comprometidos con la conservación del entorno. “Hemos querido que vengan viajeros que nos ayuden a conservar nuestra riqueza cultural y natural, que disfruten de nuestras islas, parques nacionales y patrimonio histórico”, ha afirmado.

Respecto al mercado europeo, la directora ha indicado que todavía se encuentra en desarrollo, sobre todo en el norte de la península. “Hemos empezado apenas a picar piedra con el mercado español y europeo, porque nuestros destinos son relativamente nuevos. Los Cabos tuvo su boom hace menos de 20 años, y Loreto, Comondú y La Paz apenas se han dado a conocer”, ha precisado. También ha señalado la evolución de los visitantes. “Hemos notado que los nuevos viajeros quieren experiencias vivenciales e inmersivas, más allá del turismo de lujo y sol y playa, y hemos complementado esto con nuestro turismo tradicional”, ha subrayado.

La Directora ha explicado cómo se mantiene la autenticidad cultural pese al turismo de lujo. “Hemos permitido que Los Cabos se consolide como destino de súper lujo mientras que el resto de la península, como Loreto y La Paz, ha mantenido su autenticidad con hoteles locales y economía circular. Cada euro gastado se ha quedado en la comunidad”, ha indicado.

En cuanto a la promoción de destinos menos conocidos, la directora ha invitado a descubrir la diversidad de la península. “Hemos tenido playas prácticamente vírgenes, como Playa Balandra, y hemos ofrecido experiencias únicas con tiburones ballena, lobos marinos o ballena azul, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo”, ha señalado.

Sobre los objetivos de su participación en FITUR, Félix ha subrayado la importancia de la visibilidad y las alianzas comerciales. “Hemos querido dar a conocer a través de los medios lo que ofrecemos en Baja California Sur y hemos hecho amigos comerciales que nos ayuden a esparcir la palabra de que Baja California Sur es un destino completo y diverso”, ha indicado.