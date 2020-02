La batalla por la diversidad en Marvel que casi le cuesta el puesto a Kevin Feige

Publicado 24/02/2020 18:34:17 CET

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Sin duda alguna, el Universo Cinematográfico Marvel funciona tal y como lo hace gracias a la siempre brillante dirección de Kevin Feige, el hombre detrás de la maquinaria de Marvel Studios. Pero la franquicia más grande de todos los tiempos estuvo a punto de quedarse sin su líder, que siempre ha luchado porque haya más películas de superheroínas.

Según ha revelado Mark Ruffalo, el actor que da vida a Hulk, Feige se enfrentó a los grandes accionistas de Disney para que más mujeres protagonizasen y dirigiesen películas de superhéroes, aun a riesgo de perder su trabajo. No está claro si Feige hubiese abandonado su puesto o hubiese sido despedido por la empresa en caso de no haber ganado en su presentación, pero al final convenció a la cúpula de accionistas, y eso ha permitido a Marvel Studios tener luz verde para sacar adelante películas como Capitana Marvel o Viuda Negra.

Ruffalo destapó éste dato en una entrevista con The Independent. El actor, que es un firme defensor de las películas progresistas, explicó que Marvel ya había sido criticado por su falta de representación LGTB+, y para explicar la situación puso al entrevistador en antecedentes, contando la disputa entre Feige y los directivos de Disney.

"Cuando hicimos la primera de Vengadores, Kevin Feige vino y me dijo 'escucha, quizás mañana ya no esté aquí", explicó el actor. "Iba a hablar con Disney sobre el tema de por qué no había películas protagonizadas por superhéroes femeninos. Y me dijo: 'Isaac Perlmutter (el mayor accionista de Disney) no cree que nadie vaya a ver una película de superhéroes protagonizada por una mujer. Entonces, si sigo aquí mañana, sabrás que he ganado esa batalla".

"Kevin quería superhéroes negros, superhéroes mujeres, superhéroes LGTB", continuó Ruffalo en la entrevista. "Él cambió todo el Universo Marvel. Ahora tenemos un superhéroe gay en camino, tenemos superhéroes negros, tenemos superhéroes femeninos".

Por supuesto, Feige ganó esta batalla por la diversidad, y aunque Marvel siempre ya contaba en su universo cinematográfico con personajes femeninos fuertes como Bruja Escarlata, Gamora, Pepper Potts o Viuda Negra, tuvieron que pasar 21 películas para que una superheroína protagonizase su propia cinta, que no fue otra que Capitana Marvel. Un año antes llegó Ant-Man y La Avispa, pero se siguió considerando Ant-Man 2, pese al co-protagonismo de los dos personajes.

"Scarlett Johansson tiene su película casi en la cartelera, tenemos a Capitana Marvel, están haciendo la serie de She-Hulk. Ningún otro estudio es tan inclusivo a ese nivel. Sin embargo, tienen que hacerlo. Ése es el puto mundo", añadió para alabar el gran trabajo de Feige, sin el cual el Universo Marvel no sería tal y como lo conocemos.