Bermeo celebra el XXXVIII Festival de Folclore

Presentación del XXXVIII Festival Internacional de Folclore de Bermeo. - AYUNTAMIENTO DE BERMEO

BILBAO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Bermeo acogerá este sábado, 8 de agosto, su XXXVIII Festival Internacional de Folclore, en el que grupos procedentes de Colombia y Canarias compartirán escenario con Alkartasuna Dantza Taldea, que celebra este año su 50º aniversario.

El certamen, cuya nueva edición se ha presentado este miércoles y que pretende volver a "convertirse en un punto de encuentro entre culturas", se llevará a cabo en Lamera, "al igual que el año pasado, al aire libre", han explicado sus responsables.

Organizado de manera ininterrumpida desde 1986, este festival nació con el objetivo de acercar a Bermeo las tradiciones y el folclore de diferentes países, además de ofrecer a los grupos participantes la oportunidad de conocer la cultura y las danzas tradicionales vascas.

A lo largo de su trayectoria, el festival ha recibido agrupaciones procedentes de lugares como Indonesia, Egipto, Martinica o Argentina. En esta nueva edición, participará el grupo colombiano Show Dance - Cuerpos en Movimiento, perteneciente a la Casa de la Cultura La Barquereña del municipio de Sabaneta (Antioquia).

Según han destacado desde la organización del festival, la formación, que realiza más de medio centenar de actuaciones al año, ofrecerá un recorrido por las danzas tradicionales de las distintas regiones de Colombia, "mostrando la riqueza y diversidad cultural del país a través de ritmos andinos, del Pacífico y del Caribe", entre otros.

Junto a ellos actuará la Agrupación Folklórica San Cristóbal, procedente de Las Palmas de Gran Canaria. Fundada en 1963, cuenta con una amplia trayectoria dedicada a la conservación y difusión del folclore canario y "se ha convertido en una de las principales embajadoras de la música, el canto y la danza tradicional de las islas" ya que ha participando durante décadas en festivales nacionales e internacionales.

Como anfitrión del festival participará Alkartasuna Dantza Taldea, que este año conmemora su 50º aniversario y que ha sido "referente durante cinco décadas en la conservación, promoción y transmisión de la danza tradicional vasca".

IDENTIDAD CULTURAL

Durante la presentación del festival, el concejal de Cultura, Endika Etxebarria Telleria, ha destacado que la cita "forma parte ya de la identidad cultural de Bermeo". "Cada año acerca a nuestro municipio las tradiciones de diferentes países y, al mismo tiempo, permite mostrar nuestra cultura a quienes nos visitan", ha valorado, animando a vecinos y visitantes a asistir.

Según ha remarcado, "será una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo de gran calidad, conocer diferentes culturas a través de la danza y comprobar, una vez más, que el folclore es un lenguaje universal capaz de unir a los pueblos".