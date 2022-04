Bill Skarsgard protagonizará el remake de El Cuervo

MADRID, 5 Abr. (CulturaOcio) -

El Cuervo, la novela gráfica de James O'Barr, regresará a los cines. Tras la cinta original de 1994 que dirigió Alex Proyas, y que pasó a la historia por la muerte durante el rodaje de Brandon Lee, ahora Bill Skarsgard, el actor que dio vida al aterrador Pennywise en las dos últimas películas de It, será quien protagonice esta nueva versión.

Según informa The Hollywood Reporter, será Rupert Sanders, responsable de cintas como 'Blancanieves y la leyenda del cazador' o 'Ghost in the Shell', quien dirija la nueva adaptación de esta oscura obra de culto que sigue los pasos de Eric Draven, un músico que moría asesinado junto a su novia para después regresar de la muerte convertido en un ser terrorífico que clamaba venganza.

Zach Baylin (El método Williams, Creed III) firma el guión de este largometraje cuyo rodaje podría comenzar en mes de junio en localizaciones de Praga y Munich y con un presupuesto de unos 50 millones de dólares. Skarsgard se hace así con el personaje por el que Brandon Lee pasó a la historia más luctuosa de Hollywood y al que durante años estuvo ligado Jason Momoa, que era quien iba a protagonizar un reboot que, en principio, iba a estar dirigido por Corin Hardy (La monja).

Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, murió a los 28 años durante la filmación de una secuencia de El Cuervo en la que el protagonista del filme era tiroteado. Fue el 31 de marzo de 1994 cuando los restos de un casquillo de una bala de fogueo quedaron atrancados dentro del cañón de una de las pistolas de atrezo usadas en el rodaje. Esto hizo que, cuando el actor Michael Massee disparó de nuevo el arma, el residuo metálico saliera expulsado, como un proyectil, que impactó de forma mortal en el abdomen de Brandon Lee, quien se encontraba a menos de cinco metros de él.

Un incidente que, además de obligar a Proyas a terminar el rodaje del filme sin su protagonista y convertir la cinta en un título de culto antes incluso antes de su estreno, generó un gran debate en Hollywood sobre el uso de armas en los rodajes y las medidas de seguridad.

Un debate que, al igual que el caso de Brandon Lee, volvió a la primera plana de la actualidad hace pocos meses con el terrible accidente sufrido en el rodaje de 'Rust', en el que Alec Baldwin disparó mortalmente a la directora de fotografía Halyn Hutchins e hirió de gravedad al realizador del filme Joel Souza.