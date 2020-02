Billie Eilish abruma en los BRITs cantando a James Bond junto a Hans Zimmer, Johnny Marr y Finneas

Publicado 19/02/2020 13:42:11 CET

Además de llevarse el premio a Mejor Artista Femenina Internacional, Billie Eilish abrumó al público congregado en el O2 Arena de Londres en los Brit Awards con una sentida e intensa interpretación de 'No time to die', su canción para la nueva película de James Bond del mismo título.

La estadounidense interpretó la canción por primera vez en los premios de la industria musical británica, acompañada al piano por su hermano Finneas, a la guitarra por Johnny Marr y con Hans Zimmer al frente de la orquesta.

El público congregado en el O2 Arena no pudo contener los aullidos ante la interpretación de semejante plantel de músicos no ya de diferentes generaciones, sino de ámbitos creativos tan diferentes y congregados para una ocasión única.

La versión de estudio de 'No time to die' es una producción de la artista junto con su hermano Finneas y Stephen Lipson. Para la grabación contó con los arreglos musicales del reputado compositor Hans Zimmer y Matt Dunkley, y con Johnny Marr en la guitarra.

'No time to die' es un baladón delicado con ese toque misterioso y de intriga tan del agente 007, con unos arreglos de cuerda que arropan la arrebatada interpretación de Eilish. Un buen tema para continuar la saga en el siglo XXI con su sonido rotundamente clásico.

Con tan solo 18 años, Billie Eilish acaba de triunfar en los Grammy y es la artista más joven de la historia en escribir y producir una canción de la saga James Bond.

"Es una locura ser parte de esto. Poder hacer la canción principal para una película que es parte de una serie tan legendaria es un enorme honor. James Bond es la franquicia más guay de la historia. Todavía estoy en shock", dijo Eilish el anunciar el tema.

Su hermano y colaborador habitual añadía: "Escribir la canción para una película de Bond es algo que hemos soñado toda nuestras vidas. No hay emparejamiento más icónico de música y cine que el de 'Goldfinder' y 'Live and let die'. Nos sentimos muy afortunados de desempeñar un pequeño papel en una franquicia tan legendaria. Larga vida a 007".

De esta manera, Eilish se suma al selecto club de artistas que han cantado para James Bond, entre los que están por ejemplo Sam Smith, Adele, Jack White con Alicia Keys, Chris Cornell, Madonna, Garbage, Sheryl Crow, Tina Turner, A-HA, Duran Duran, Paul McCartney & Wings, Tom Jones, Nancy Sinatra o, por supuesto, Shirley Bassey.