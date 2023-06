Blur revive su reinado ante unos pocos afortunados en su regreso a Madrid tras 20 años

Unas 2.000 personas disfrutan del concierto del mítico grupo de britpop tras cancelarse la primera jornada del Primavera Sound



MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Blur ha revivido la sensación de reinar, como lo hicieron en los 90, en su regreso este jueves, 8 de junio, a Madrid. Veinte años han pasado desde que la banda tocase por última vez en la capital española y su vuelta ha sido triunfal, pero solo para un reducido grupo de personas de todas las que esperaban disfrutar de la mítica banda de britpop en la primera jornada del festival Primavera Sound, cancelada por las inclemencias meteorológicas.

Han sido así unos pocos afortunados los que han vivido la experiencia del directo del grupo en una sala pequeña frente al gran recinto de la Ciudad del Rock, en Arganda del Rey, donde se iba a desarrollar la cita inicial. Unos 2.000 suertudos, según la organización, que han logrado obtener entrada, y muchos los que se han quedado sin ella.

La polémica está abierta y las críticas se suceden a la espera de la celebración de las jornadas del viernes y el sábado del festival, con Depeche Mode, Kendrick Lamar, Rosalía o Calvin Harris como cabezas de cartel. Mientras, en la noche de este jueves no ha llovido, si bien el recinto del evento no se encontraba en las condiciones óptimas por las precipitaciones de días anteriores.

Olvidando a aquellos que se han quedado sin invitación a la ceremonia en el esta noche templo de La Riviera, los presentes desvarían cuando, a las 21.30 horas, la banda liderada por Damon Albarn hace su estelar aparición en el escenario de esta pequeña sala, la más pequeña en la que toca el grupo desde hace décadas. Dan inicio así a una cita única, por el regreso a la ciudad, por la reunión del grupo tras años, por el espacio y por la grata sorpresa que supone su celebración tras la decepción de la cancelación.

Promocionando su próximo y noveno álbum'The Ballad of Darren' - con lanzamiento el próximo 21 de julio, el primero en ocho años y el tercero del siglo XXI- abren su espectáculo con 'St. Charles Square'. No entusiasma tanto el tema elegido, lo hace más el que sea el comienzo de su esperado concierto, en el que estos cincuentones demuestran que pese a que cualquier tiempo pasado fue mejor, mantienen el tipo, como sus seguidores.

"Muchas gracias", dice el vocalista, para introducir el segundo corte, en el que ya vuelven a sus inicios con 'There's No Other Way', de su primer disco 'Leisure' (1991). Dan así rienda suelta a la nostalgia de todos los presentes, que corean fuerte ante la cercanía de la banda que tira agua, escupe y agita a la masa.

Siguiendo con un no parar de sus éxitos noventeros, llega 'Popscene', de su álbum 'Modern Life Is Rubbish', que cumple 30 años en este 2023. También suenan temas de 'Leisure', 'Parklife' (1994), 'The Great Escape' (1995), 'Blur' 1997) y '13' (1999).

'Trouble in the Message Centre', 'Tracy Jacks', 'Chemical World' o 'Beetlebum' hacen vibrar a la mítica Riviera, especialmente esta última que despierta aún más emoción, con Damon a la guitarra y al piano a ratos.

CÓMPLICES EN SU REGRESO

Todas ellas transcurren entre payasadas y saltos en el escenario, así como vítores del público que elevan a los protagonistas. Los de Blur se muestran algo gamberros, desenfadados y sorprendentemente cómplices entre ellos.

Además, se nota por qué esta vuelta de la banda puede ser la merecida, pues se recupera a un Graham Coxon, que antaño la abandonase por diferencias con el cantante, que brilla con el sonido de su guitarra y fuerte presencia.

También con un Albarn al que se nota el entrenamiento con Gorillaz, y Alex James (bajo) y Dave Rowntree (batería) disfrutando, continua el espectáculo a ritmo de 'Villa Rosie', 'To the End' o 'End of a Century', entre otras. Y los mejores momentos de la noche se producen en 'Coffee & TV', que inicia con locura, o 'Parklife', que hace retumbar la sala, al igual que la clásica 'Song 2'.

Pero lo mejor se ha guardado para el final, en el que los británicos apuntan certeros con 'Girls & Boys', todo un himno que un entregado público saborea incrédulo. Siguen con la titánica 'Tender' para dar paso a un tema de su próximo trabajo 'The Narcissist', canción bien recibida entre cervezas volando. Y 'The Universal' es la elegida para cerrar la "maravillosa noche" de Blur en La Riviera.

Acaba así el esperado regreso de Blur a Madrid, donde recalan no de la forma que esperaban y probablemente querían tras su paso por el Primavera Sound de Barcelona hace una semana, donde comenzaron su nueva gira tras haber pisado algunos locales medianos en Reino Unido.

Ahora queda ver cómo transcurrirá el resto del Primavera Sound Madrid en la Ciudad del Rock. La organización asegura que se mantienen las jornadas del viernes y el sábado.

Las personas que tenían entrada solo para el día cancelado pueden usarlas el resto de días del festival, y de no ser así recibirán la devolución de forma automática, mientras las que tenían abono completo no recibirán ninguna devolución al poder disfrutar del resto del evento. Con todo, muchas de las que asistían solo por Blur no han podido hacerlo: a las 16.00 horas salieron las entradas solo para aquellos que tuviesen entrada para este jueves o abono, y volaron en segundos.