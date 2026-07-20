Bogotá consolidó su papel como escenario de cooperación cultural iberoamericana

Comision Experta de Cultura de la OEI durante el encuentro en Bogot - CEDIDA

BOGOTÁ 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Después de tres días de diálogo, intercambio de experiencias y construcción conjunta, finalizó el Encuentro Iberoamericano de Cultura – Bogotá 2026, una iniciativa liderada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que reunió a más de 30 especialistas de diez países para reflexionar sobre el papel estratégico de la cultura en el desarrollo sostenible, y su impacto territorial y en la ciudades de Iberoamérica.

Para Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI, "este Encuentro Iberoamericano reunió las buenas prácticas de diez países de la región en ámbitos como la educación artística, las industrias culturales y creativas, el patrimonio y las rutas culturales, así como la cultura digital. Durante estos tres días compartimos reflexiones y evidencias que muestran cómo la cultura transforma los territorios y constituye un elemento clave para impulsar el desarrollo sostenible".

Bajo el lema “Cultura y desarrollo sostenible: hacia una agenda de desarrollo de cooperación cultural en Iberoamérica”, el evento se desarrolló en cinco sesiones dedicadas a los principales desafíos de la cultura en la región, abordando temas como los derechos culturales, la educación artística y cultural, la economía creativa, la cultura digital, las bibliotecas públicas, los museos y la cooperación entre ciudades.

“Este Encuentro nos mostró cómo la cultura preserva lazos que nos unen como sociedad y nos permiten convivir y disfrutar nuestra vida a pesar de las diferencias con el otro. Además, consolida a Bogotá como referente mundial en gestión cultural y política pública, gracias a la red de ciudades que se viene fortaleciendo de la mano con la Organización de Estados Iberoamericanos para intercambiar distintas visiones y experiencias que nos ayudan a tomar decisiones y enfrentar los retos actuales”, afirmó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Como parte de la agenda, Bogotá acogió la reunión de la Comisión de Expertos de Cultura de la OEI, espacio en el que especialistas internacionales revisaron los avances de la agenda de trabajo de la Dirección General de Cultura de la organización y analizaron iniciativas estratégicas como la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes), el Programa Iberoamericano de Industrias Culturales y Creativas (PIICC), el Programa de Rutas e Itinerarios Culturales de Iberoamérica (PRICI), la revisión de la Carta Cultural Iberoamericana, la Escuela Iberoamericana de Cultura y la Cátedra de Cultura Digital y Propiedad Intelectual.

“La Comisión de Expertos cumple un papel especialmente valioso porque reúne conocimientos, experiencias y perspectivas diversas que enriquecen la agenda cultural regional, fortalecen la cooperación entre nuestros países y contribuyen a la construcción de políticas culturales más pertinentes, inclusivas y acordes con las transformaciones de nuestros territorios”, señaló Donatella Montaldo, directora de la OEI en Colombia.

El Encuentro Iberoamericano de Cultura – Bogotá 2026 reafirmó el compromiso de la OEI y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá con el fortalecimiento de la cooperación cultural iberoamericana y con la construcción de políticas públicas que reconozcan la cultura como un motor del desarrollo sostenible, la innovación y la integración regional.