La Orquesta de Extremadura recibe en Bolivia el Premio Iberoamericano de Música que otorga la Fundación Carlos III - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patronato de la Fundación Carlos III ha concedido su Premio Iberoamericano de Música a la Fundación Orquesta Extremadura (Foex) y a la "significativa contribución que representa en su ámbito, merecedoras de la más alta consideración institucional", siendo la primera orquesta sinfónica en recibirlo.

La Junta de Extremadura resalta, en un comunicado, que esta distinción valora la "excelencia profesional" de la Foex y su impacto en el ámbito iberoamericano.

La entrega del reconocimiento se ha realizado este pasado sábado en Santa Cruz (Bolivia) por parte de la vicepresidenta del Capítulo Iberoamericano de la Fundación Carlos III, Vanessa Pereira, y lo ha recogido la directora gerente de la orquesta, Hae Won Oh.

La Fundación Carlos III está presidida por Carlos Escudero de Burón e integrada por más de 40 presidentes y expresidentes de repúblicas americanas. A ella también han pertenecido personalidades como los premios Nobel Mario Molina (Química), Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa (Literatura).

Entre las funciones de la Fundación Carlos III se encuentra la edición de libros y el patrocinio de los Premios Iberoamericanos FCIII al Rector Magnífico de las Letras, de las Bellas Artes (que aglutina la pintura, la escultura, las artes escénicas y la música), del Mecenazgo, de las Ciencias de la Salud y Ciencias Morales y Políticas.

FESTIVAL 'MISIONES DE CHIQUITOS'

Un grupo de músicos de la Orquesta de Extremadura ha participado esta semana en Bolivia en el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana 'Misiones de Chiquitos', considerado, según la Junta de Extremadura, "el más importante del mundo" en el género barroco-renacentista.

La representación de la Fundación Orquesta de Extremadura ha donado un violín y otros materiales como iniciativa solidaria de los músicos de la OEX a la organizadora del festival, la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), con el objetivo de reforzar proyectos educativos y artísticos en la región boliviana donde se celebra el festival.

Los músicos de la OEX han ofrecido tres conciertos, los días 17, 18 y 19, en varias localidades del departamento de Santa Cruz, abarcando tanto la capital Santa Cruz de la Sierra como los pueblos de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, cuyas iglesias barrocas son escenarios declaradas Patrimonio de la Humanidad por Unesco.