Brand USA genera la demanda del futuro en la Travel Week del Reino Unido y Europa

"Construir la demanda del mañana comienza con las alianzas que fortalecemos hoy", dijo Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA. "El Reino Unido y Europa siguen siendo mercados de importancia crítica para Estados Unidos, y nuestras relaciones transatlánticas duraderas fortalecen los viajes a Estados Unidos. A través de la Brand USA Travel Week, reforzamos esas conexiones para aumentar la visita internacional y generar impacto económico en destinos, empresas y comunidades de todo el país."

Brand USA, la organización de marketing de destinos para Estados Unidos, ya ha inaugurado la Brand USA Travel Week Reino Unido y Europa 2026, su evento anual emblemático de comercio y medios. Celebrada por primera vez en Ámsterdam y que se celebrará hasta el jueves 1 de octubre, la octava edición de Travel Week llega un año después de que Brand USA presentara su plataforma America the Beautiful en el evento de 2025 en Londres.