Brand USA genera la demanda del futuro en la Travel Week del Reino Unido y Europa

LA SEMANA DE VIAJES DE LA MARCA USA IMPULSA UN IMPACTO GLOBAL
Desde su lanzamiento en 2019, Brand USA Travel Week Reino Unido y Europa se ha convertido en un evento global en el que se generan miles de conexiones empresariales entre socios estadounidenses, el comercio y los medios internacionales. El programa de este año, diseñado para seguir impulsando la demanda de la industria turística estadounidense, presenta itinerarios dedicados al comercio, a los medios y a la participación de liderazgo, con sesiones de enriquecimiento sobre investigación y conocimientos de mercado, información para viajeros, inteligencia artificial e innovación.
Brand USA cuenta con socios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., los departamentos de Estado y Seguridad Nacional de EE. UU., y Joseph Popolo, embajador de EE. UU. en los Países Bajos, quien se dirigió a los delegados durante la sesión plenaria del lunes.
El embajador de Estados Unidos en los Países Bajos, Joe Popolo, se dirigió a los asistentes al evento Brand USA, diciendo: "Los holandeses son un gran socio para el comercio, el turismo y la seguridad nacional de Estados Unidos”. El embajador subrayó la importancia del aeropuerto de Schiphol, que impulsa amplias conexiones de viaje y turismo entre Estados Unidos y los Países Bajos. Se sintió honrado de formar parte de la mesa redonda de CEOs de la U.S. Travel Association cuando se lanzó Brand USA, y sigue siendo un firme defensor de su crecimiento y su papel en el apoyo a la posición de Estados Unidos en el mundo de los viajes.
Brand USA celebró sus primeras Travel Weeks en India y Sudamérica a principios de este año, y se lanza en Canadá por primera vez, del 26 al 29 de octubre de 2026. En 2027, la serie volverá a Chennai, India, del 17 al 21 de enero, seguida de una Travel Week ampliada en Panamá, del 14 al 18 de marzo. Cada evento se basa en las necesidades del mercado y comparte el modelo detrás de Travel Week Reino Unido y Europa, con citas de alto valor, análisis del mercado, compromiso con compradores y medios, y oportunidades de networking dedicadas para fortalecer las relaciones en toda la industria.
Además, también han anunciado que Brand USA anunció que Travel Week Reino Unido y Europa volverá a Londres el año que viene, en el Olympia de Londres, del 18 al 21 de octubre de 2027.
Además, en concreto, este evento cuenta con el apoyo de los siguientes patrocinadores y socios: Aer Lingus, American Airlines, British Airways, BKNG Ads, Expedia, Miles Partnership, MMGY Global y Sojern.
Malcolm Smith, vicepresidente senior de mercados globales y jefe de comercio en Brand USA, dijo: "Brand USA Travel Week sigue generando un impacto más grande cada año. Reunir a más de 450 delegados estadounidenses y más de 300 compradores y medios de comunicación de todo el Reino Unido y Europa en un único espacio centralizado en Ámsterdam crea oportunidades para compartir nuevos productos, intercambiar perspectivas de mercado y forjar conexiones significativas que influyen en los viajes internacionales a Estados Unidos. Estamos entusiasmados de ampliar la plataforma de Travel Week con nuevos eventos en Canadá el próximo mes y en América Latina en marzo, mientras regresamos a India en enero y a Londres el próximo otoño."