Brand USA nombra a Caroline Beteta como Presidenta y Directora Ejecutiva interina

La exdirectora de Visit California y antigua directora ejecutiva en funciones de Brand USA aporta a este cargo décadas de experiencia en liderazgo en el sector turístico - Cedida

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

Brand USA, la organización de promoción turística de Estados Unidos, ha anunciado que su Consejo de Administración ha nombrado a Caroline Beteta presidenta y directora ejecutiva interina, con efecto a partir del 9 de noviembre. Beteta, que se retiró en septiembre tras casi tres décadas en el puesto de presidenta y directora ejecutiva de Visit California, aporta una amplia experiencia en liderazgo turístico y una larga relación con Brand USA, donde ya había ocupado anteriormente los cargos de presidenta de su consejo de administración y directora ejecutiva en funciones.

En nombre del consejo, felicitamos a Caroline y le damos la bienvenida de nuevo a Brand USA, ha declarado Todd Davidson, presidente del consejo de administración de Brand USA. Caroline ya ha dirigido esta organización anteriormente, conoce a nuestros socios y nuestra misión, y convirtió a Visit California en una de las organizaciones de marketing de destinos más respetadas del mundo. Brand USA y el sector de los viajes y el turismo de EE. UU. tienen la suerte de que una profesional tan experimentada, con su amplia experiencia, visión y pasión, vuelva a dar un paso al frente en este momento crucial, mientras trabajamos para garantizar la renovación de la autorización de Brand USA.

Beteta dirigió Visit California como presidenta y directora ejecutiva desde enero de 1998 hasta septiembre de 2026, al tiempo que ocupó el cargo de subsecretaria de Turismo del estado y, posteriormente, el de asesora estratégica de la Oficina de Negocios y Desarrollo Económico del Gobernador. Durante su mandato, Visit California estableció el primer programa de evaluación turística a escala estatal del país, abrió oficinas internacionales, puso en marcha campañas de marketing globales y lideró la recuperación del sector tras los incendios forestales, las recesiones y la pandemia de COVID-19, contribuyendo a convertir a California en uno de los destinos más codiciados del mundo. Según Visit California, el sector turístico del estado sustenta actualmente de forma directa 1,2 millones de puestos de trabajo y genera más de 150 000 millones de dólares en gasto anual de los visitantes.

Brand USA me ha llegado al corazón desde sus inicios, y es un honor para mí asumir el cargo en un momento tan importante para la organización y nuestro sector, afirmó Beteta. Mi objetivo será único: garantizar la renovación de la autorización de Brand USA y asegurar que esta organización fundamental pueda continuar con su misión de dar la bienvenida al mundo a Estados Unidos. El turismo internacional es vital para la economía de nuestro país, nuestras comunidades y nuestra competitividad global, y estoy deseando trabajar junto con la junta directiva de Brand USA, su equipo y nuestros socios del sector para ayudar a que la renovación de la autorización llegue a buen puerto.

Sus vínculos con Brand USA se remontan a su fundación. Como presidenta nacional de la Asociación de Viajes de EE. UU., contribuyó a la fusión de la Asociación de la Industria Turística y la Mesa Redonda del Sector Turístico, y ayudó a sentar las bases para la creación de Brand USA. Posteriormente, ocupó en Brand USA los cargos de vicepresidenta de Operaciones, presidenta de su Consejo de Administración y directora general en funciones. A nivel nacional, fue nombrada por el secretario de Comercio miembro del Consejo Asesor de Viajes y Turismo de EE. UU., y ha formado parte del comité ejecutivo del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. En 2016, fue incluida en el Salón de la Fama de los Líderes de la Asociación de Viajes de EE. UU.

Beteta sucede a Fred Dixon, quien dejará Brand USA el 13 de noviembre tras más de dos años como presidente y director ejecutivo. Regresará a la ciudad de Nueva York como presidente y director ejecutivo de NYC Tourism + Conventions el 1 de diciembre.

Caroline ayudó a crear Brand USA y ya la ha dirigido con éxito anteriormente. Conoce bien a nuestras partes interesadas, nuestros mercados y el proceso de renovación de la autorización, afirmó Dixon. Su experiencia mantendrá a la organización en el buen camino en su misión de impulsar los viajes internacionales y generar un impacto positivo en las empresas y comunidades de todo Estados Unidos. Estoy agradecido a nuestra junta directiva, a nuestro personal y a nuestros socios, y espero con interés trabajar con Caroline para garantizar una transición fluida..