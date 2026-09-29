Brand USA presenta las novedades que marcarán el turismo en Estados Unidos en 2027

Hawaii - Luke McKeown - Cedida

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS)

Brand USA presenta las principales novedades, aperturas, aniversarios y acontecimientos que marcarán la agenda turística de Estados Unidos durante 2027. Desde la costa este hasta Hawái, el país prepara nuevas experiencias para los viajeros, con especial protagonismo de las conexiones aéreas, la cultura, la gastronomía, la naturaleza, el ocio y los grandes eventos.

Entre las novedades destaca la incorporación de una nueva conexión aérea directa entre España y Estados Unidos. American Airlines comenzará a operar en mayo de 2027 un vuelo directo entre Barcelona y Charlotte, facilitando las conexiones entre ambos destinos.

Estados Unidos está en constante evolución y siempre sorprende. En 2027, los aniversarios históricos, las aperturas emblemáticas y las experiencias reimaginadas servirán como potentes motores de demanda, invitando a los viajeros de todo el mundo a descubrir todo lo nuevo. Tras el impulso de un 2026 histórico en el camino hacia los Juegos Olímpicos de LA28, el momento de empezar a planificar unas vacaciones en EE. UU. es ahora, afirma Fred Dixon, presidente y CEO de Brand USA.

OESTE: GASTRONOMÍA, BIENESTAR Y NATURALEZA

La gastronomía y el bienestar tendrán un papel destacado en el oeste del país durante 2027. California ampliará sus opciones para los viajeros interesados en descubrir nuevas propuestas culinarias y de alojamiento. Cerca de Morgan Hill abrirá Fattoria Public Market, mientras que Sacramento acogerá Terra Madre Americas, un foro gastronómico de carácter internacional.

Más allá de las nuevas aperturas, 2027 estará marcado por importantes aniversarios y acontecimientos culturales. San Francisco conmemorará el 60.º aniversario del Summer of Love con recorridos y visitas al Counterculture Museum, recuperando uno de los episodios culturales más reconocibles de la ciudad. En San José, la celebración combinará historia y patrimonio local, con la conmemoración de sus 250 años y del centenario del California Theatre.

SUR Y PARQUES TEMÁTICOS: NATURALEZA, DEPORTE Y OCIO

La naturaleza y la aventura tendrán un papel destacado en el sur de Estados Unidos durante 2027. En Georgia, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Okefenokee será uno de los puntos de interés de la región después de haber sido designado Patrimonio Mundial por la UNESCO, un reconocimiento que se suma a los atractivos naturales que ofrece este espacio.

El deporte y los grandes acontecimientos también tendrán presencia en la agenda. St. Pete-Clearwater, en Florida, será una de las escalas de The Ocean Race, la regata que llegará a la región del 4 al 16 de mayo de 2027. En Kentucky, la localidad de Henderson recibirá al barco de crucero fluvial Viking Mississippi durante la celebración del W.C. Handy Blues & BBQ Festival, uniendo en un mismo acontecimiento la navegación fluvial y la programación cultural y musical del festival.

La música será protagonista especialmente en Memphis, donde Graceland conmemorará los 50 años del fallecimiento de Elvis Presleycon la celebración de la Elvis Week, una fecha señalada para uno de los lugares más vinculados a la figura del artista.

HAWÁI Y TERRITORIOS DE ESTADOS UNIDOS

Las novedades previstas para 2027 también alcanzarán Hawái y los territorios de Estados Unidos, que contarán con aniversarios destacados y nuevas propuestas de alojamiento y acontecimientos internacionales.

En Waikiki, uno de los enclaves más reconocibles de Hawái, el emblemático The Royal Hawaiian celebrará en febrero de 2027 su 100.º aniversario. La conmemoración estará acompañada de diferentes actos y de renovaciones en el establecimiento, convirtiendo este aniversario en uno de los hitos destacados de la agenda turística de Hawái para el próximo año.

Las novedades también se extenderán a las Islas Vírgenes de EE. UU..Santo Tomás será uno de los puertos anfitriones de la Clipper Round the World Yacht Race, la regata de vuelta al mundo que hará escala en la isla. Por su parte, Club Med regresará a territorio estadounidense con un nuevo resort en Saint Croix, incorporando una nueva propuesta de alojamiento a la oferta turística de las islas.

De este modo, Hawái y las Islas Vírgenes se suman a la agenda de novedades de 2027 con propuestas que combinan patrimonio hotelero, celebraciones, navegación y nuevas opciones de alojamiento, ampliando el recorrido de las novedades de Estados Unidos más allá del territorio continental.

Con nuevas conexiones aéreas, aperturas culturales y hoteleras, propuestas gastronómicas, experiencias de naturaleza, grandes acontecimientos deportivos y aniversarios históricos, Estados Unidos prepara para 2027 una agenda turística que recorre el país de costa a costa.

Brand USA señala así las principales novedades que pueden servir de referencia a los viajeros que quieran descubrir nuevas experiencias en Estados Unidos durante el próximo año.