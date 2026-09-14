Brand USA reinventa el mercado de lujo para el mercado español

Salt Lake City - Brent Pace - Cedida

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS)

La organización de promoción turística de EE. UU. presenta su visión del viaje premium, donde el verdadero lujo ya no es solo dónde alojarse, sino vivir experiencias privadas a las que pocos tienen acceso.

Desde visitas privadas a puerta cerrada en el MoMA de Nueva York hasta travesías en trenes de época o catas exclusivas en los viñedos de Napa Valley.

Coincidiendo con la presentación de sus novedades internacionales de turismo de lujo, Brand USA, la organización oficial de marketing turístico de los Estados Unidos, ha presentado su propuesta de experiencias de lujo diseñadas para dar respuesta a la creciente demanda del viajero español de alto impacto.

Para el viajero premium de hoy, el auténtico valor de un viaje ya no reside únicamente en la categoría del hotel, sino en el acceso a vivencias únicas, personalizadas y entre bambalinas: cenar a puerta cerrada con un chef de renombre, recorrer parques nacionales con guías nativos o pasear en solitario por los museos más famosos del mundo.

"En todo Estados Unidos, el lujo se define cada vez más no solo por el alojamiento, sino por la personalización, la privacidad y la conexión real con el destino. Desde momentos genuinos 'solo en EE. UU.' hasta itinerarios a la medida, ofrecemos oportunidades extraordinarias para conectar de forma íntima con nuestra cultura y nuestras tierras", afirma Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de Brand USA.

Experiencias destacadas para el mercado español

1. Cultura 'a puerta cerrada': museos e íconos sin aglomeraciones

MoMA a puerta cerrada (Nueva York): El programa de visitas privadas del Museo de Arte Moderno de Manhattan permite recorrer sus galerías una hora antes de la apertura o una hora después del cierre. Acompañados por un historiador del arte, grupos reducidos acceden por una entrada privada para admirar obras maestras sin público. Precio aproximado: desde 1.000 € a 1.280 € ($1.100 - $1.400 USD) por grupo.

Alcatraz 'Behind the Scenes' (San Francisco): Visita guiada por un Ranger del Servicio de Parques Nacionales que lleva a un número reducido de visitantes por túneles y áreas restringidas al público general. La experiencia se extiende al atardecer, cuando la isla queda libre de las aglomeraciones diurnas.

2. Alta gastronomía de autor y bodegas exclusivas

Kira Omakase (Nueva Orleans): Situado junto al Four Seasons Hotel, ofrece una barra íntima de solo 6 plazas. El chef Yoshi Okai fusiona la técnica japonesa con el marisco del Golfo en un menú degustación de 20 pasos.

Acceso privado a viñedos en Napa Valley (California): Experiencias privadas de cata en bodegas icónicas como Quintessa o Donum Estate, combinando vino de alta gama y colecciones de arte contemporáneo.

3. Estados Unidos sobre raíles: la elegancia del viaje en tren

Halloway Private Rail Cars (Oeste americano): Vagones vintage restaurados que se acoplan a los trenes regulares de Amtrak. Incluyen chef privado a bordo y servicio de mayordomo. Una de sus rutas une San Francisco con Denver a través de Sierra Nevada y las Rocosas.

Canyon Spirit (Colorado y Utah): Travesías de dos a tres días entre Denver, Moab y Salt Lake City a través de los cañones de roca roja. La categoría Premier incluye vagón panorámico exclusivo, alta cocina y coctelería de autor.

4. Parques Nacionales y naturaleza con guía privado

Ruta 'Mighty Five' de Utah: Recorridos a medida por los cinco parques nacionales de Utah (Arches, Canyonlands, Capitol Reef, Bryce Canyon y Zion). Los viajeros pueden alojarse en Camp Sarika at Amangiri, un refugio ultraexclusivo en mitad del desierto con pabellones de lona con piscina privada.

Gran Cañón con un guía Navajo (Arizona): Rutas en 4x4 por la vertiente este del cañón guiadas por la comunidad navaja (Sacred Edge Tours), alejadas de los miradores abarrotados y con un profundo enfoque cultural.