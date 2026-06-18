Hasta 46 cortometrajes competirán en Ciudad Real del 22 al 27 de junio en el 28º Festival Corto

Presentación del Festival Corto. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Corto de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real llega desde el lunes 22 y hasta el sábado 27 de junio con los 46 cortometrajes que compiten por los premios en cada una de las categorías, seleccionados de entre las casi 1.100 obras presentadas a concurso procedentes de 30 países distintos (Brasil, Argentina o Francia, entre las nacionalidades mayoritarias).

El concejal de Juventud, Pau Beltrán, y las codirectoras del evento, Blanca Sáenz y Pepa Gómez, han avanzado las claves de la programación de esta 28ª edición cuyos datos de participación avalan el continuo crecimiento de la cita y su impacto cada vez mayor tanto en el panorama nacional como en el internacional.

"Es un grandísimo festival", ha subrayado Pau Beltrán para destacar el nivel que actualmente tiene ya el Festival Corto de Ciudad Real, al que habitualmente se presentan obras y directores que con posterioridad reciben distinciones en las principales citas cinematográficas del país, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El edil ha recordado que desde el inicio del actual mandato el presupuesto del Festival se ha incrementado un 40%, para impulsar el crecimiento del que se ha mostrado orgulloso, y ha avanzado que seguirán trabajando para "que siga creciendo".

Beltrán ha recordado que una de las señas de identidad del Festival es su vocación por acercarse a la ciudadanía para que un mayor número de personas pueda disfrutarlo. Para ello, el binomio "cine y música" vuelve a unirse cada jornada con el propósito de ofrecer una "fiesta de la cultura" en distintos espacios de la capital.

La inauguración del Festival se celebrará el lunes 22 en la Plaza de los Mercedarios, con la música del Trío Novum y la primera de las proyecciones de los trabajos seleccionados en la sección paralela. El martes, la segunda de las sesiones de proyección, se traslada al patio del Museo López Villaseñor en una cita en la que la música la pondrá el grupo Carabells.

El miércoles 24 en la Fuente Talaverana del Parque Gasset, tercera sesión de la sección paralela y proyección de las cintas que optan al Premio Patronato de Deportes con la actuación del grupo The Canallas Band.

El jueves el Festival se traslada ya al Espacio Joven de la concejalía de Juventud, en donde se proyectarán las obras de Animación y Documental de la sección oficial, se procederá a la inauguración del concurso de carteles y se producirá un encuentro con directores y el jurado.

El viernes, 26, también en el Espacio Joven, se proyectarán los cortos de las Obras Locales y de Ficción de la sección oficial. Cada jornada, después de las proyecciones, el público asistente podrá votar por su cinta favorita.

La clausura del Festival y entrega de premios se celebrará el sábado 27, a las 21.30 horas, en el entorno del Museo del Quijote. Ese día se conocerá la nómina de triunfadores en cada una de las categorías: Ficción, Documental, Producción Local, Animación, Premio Patronato de Deportes, Joven Realizador, premio del Público y Mejor Directora.