La artista Lisa Ono actuará en el marco del 61 Festival de Jazz de San Sebastián en el Hotel María Cristina

Lisa Ono. - HOTEL MARÍA CRISTINA

SAN SEBASTIÁN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La artista brasileña Lisa Ono actuará, en el marco de la 61 edición del Festival Internacional de Jazz Jazzaldia de San Sebastián, en el Hotel María Cristina de la capital guipuzcoana el 23 de julio.

El establecimiento hotelero volverá a convertirse en escenario del Jazzaldia con una propuesta que combina música y gastronomía con el concierto de Ono seguido de una cena cóctel.

Desde el Hotel han recordado que Ono es una "figura clave en la difusión de la bossa nova fuera de Brasil" y representa "un puente cultural entre continentes". Nacida en São Paulo y formada entre Brasil y Japón, su trayectoria ha estado marcada por "una interpretación sutil, luminosa y profundamente evocadora, que la ha convertido en un referente imprescindible del género".

En esta ocasión, presentará su proyecto más reciente, 'Sue Ann - Homage to Antonio Carlos Jobim' (2026), un homenaje al compositor que redefinió la música brasileña. Sobre el escenario, la acompañará el pianista Masaki Hayashi, colaborador habitual de la artista, en un formato íntimo. El repertorio revisitará clásicos universales desde una mirada contemporánea y minimalista, invitando a una escucha cercana y emocional.

La velada comenzará con una copa de bienvenida a las 20.00 horas, antes de dar paso al concierto a las 20.30 horas. Tras la actuación, los asistentes disfrutarán de una cena cóctel diseñada para la ocasión. Las entradas, que tienen un precio de 110 euros, están disponibles en la página web del Jazzaldia.