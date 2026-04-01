Brasil.- La Beca Internacional Juncal Ballestín del Artium selecciona el proyecto de la comisaria y escritora Julia Coelho

Julia Coelho - ARTIUM

VITORIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la Beca Internacional de Investigación Juncal Ballestín, convocada por el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco-Artium Museoa, ha decidido por unanimidad concederla en su edición de 2026 al proyecto de la comisaria y escritora Julia Coelho (Salvador de Bahía, Brasil, 1990), titulado 'La línea orgánica entre Lygia Clark, Susana Solano y Ángeles Marco'.

El Artium ha explicado que el proyecto propone un estudio comparativo entre las prácticas de las artistas Susana Solano (Barcelona, 1946) y Ángeles Marco (Valencia, 1947-2008), cuyas obras forman parte de la colección del museo a partir del concepto de "línea orgánica", formulado por la artista brasileña Lygia Clark (Belo Horizonte, Brasil, 1920-Río de Janeiro, Brasil, 1988) en la década de 1950.

La Beca Internacional Juncal Ballestín, adscrita al Centro de Investigación y Documentación de Artistas Vascas, Prácticas Artísticas y Teorías del Arte Feministas de Artium Museoa, tiene como objetivo apoyar el desarrollo de una historiografía del arte feminista tanto en el contexto del País Vasco como en el ámbito internacional, así como el estudio de las producciones de artistas y pensadoras vinculadas a los programas del museo y a su colección.

La investigación de Julia Coelho plantea el análisis de las producciones de Susana Solano y Ángeles Marco desde la noción de "escultura postraumática", atendiendo a los contextos dictatoriales y postdictatoriales en los que se desarrollaron sus respectivas trayectorias.

La comisión de valoración de la Beca Internacional Juncal Ballestín, reunida el pasado febrero, subrayó la calidad del proyecto seleccionado y destacó la solidez conceptual y metodológica de la propuesta, su vinculación directa con los fondos de la colección y con las líneas de investigación del Centro de Documentación del Museo.

También valoró su "aportación historiográfica al articular las prácticas escultóricas de mujeres artistas con marcos críticos feministas y poscoloniales".

En esta edición, la comisión ha estado integrada por Carolina Jiménez, comisaria e investigadora, responsable de programas de investigación y transferencia de conocimiento de Hangar; Oskia Ugarte, directora de Centro Huarte de Arte Contemporáneo; Catalina Lozano, comisaria jefe del Artium; Arantza Santesteban, comisaria de Investigación y Programas Públicos del Artium; y Elena Roseras, responsable del Archivo y Centro de Documentación del Artium.

ATENCIÓN AL CONTEXTO

Coelho, graduada en Bellas Artes por la Universidade de São Paulo (Brasil), obtuvo un máster en Historia de la Ciencia por la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de Barcelona. Según ha expuesto el museo, su práctica parte de "una atención sensible al contexto para explorar las relaciones entre espacialidad, percepción y movimiento". En sus proyectos, investiga las dimensiones políticas y sensibles de la distorsión a partir de la arquitectura, las microhistorias, el lenguaje material y los estados alterados de conciencia.

El objetivo de la Beca Internacional Juncal Ballestín es apoyar proyectos de investigación que aporten contenido significativo a la historiografía del arte feminista en contextos tanto del País Vasco como internacionales y/o que estudien la producción de mujeres artistas y pensadoras vinculadas a la programación del museo y su Colección.