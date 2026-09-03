Canal Baila inaugura su nueva edición el jueves con 'Bailar', un solo de flamenco del bailaor brasileño Gabriel Matías

Archivo - Gabriel Matías presenta Bailar un solo que explora la vocación y la entrega al flamenco desde la experiencia de un interprete brasileño - TEATROS DEL CANAL - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid acogerá este jueves 'Bailar', la nueva creación del bailaor brasileño Gabriel Matías, un espectáculo que inaugurará una nueva edición de Canal Baila y que explora, desde la experiencia personal de su protagonista, la vocación, la disciplina y la entrega que exige dedicar la vida al flamenco.

Dirigido, coreografiado e interpretado por Gabriel Matías, con dramaturgia y dirección de escena de Sonia Franco, 'Bailar' plantea un solo ambientado en un estudio de baile, convertido en un espacio de búsqueda, resistencia y disfrute, según traslada el teatro en un comunicado.

La propuesta, que podrá verse también el viernes en la Sala Negra de Teatros del Canal, parte de la experiencia de Matías como bailaor brasileño afincado en España y de su relación con el flamenco como forma de vida.

El proyecto nace de una investigación desarrollada junto a Sonia Franco y tiene su origen en una pieza coreográfica que fue reconocida con los premios a Mejor Coreografía y Mejor Bailarín en el I Certamen de Danza de Tetuán (Madrid). Asimismo, recibió el Premio Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y el Premio Espacio Madrid Training en el XXXIV Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid.

Posteriormente, el proyecto continuó su desarrollo a través de residencias de investigación en Unidad DAD, en La Gomera, y en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid.

MÁS PROPUESTAS DE CANAL BAILA EN SEPTIEMBRE

La programación de Canal Baila continuará durante el mes de septiembre con distintas propuestas en la Sala Negra de Teatros del Canal.

Los días 8 y 9 de septiembre será el turno de Paloma Díaz / La Permanente con 'Estoy enfadada, estoy rabiosa'. Por su parte, José Maldonado presentará 'Guacamayo' los días 12 y 13, mientras que Yibu llevará a escena 'Eclipse' los días 17 y 18.

La programación continuará con 'RÆM - las aguas mentales', de Javier Martín