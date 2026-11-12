Cinco documentales premiados de Brasil, Italia y España protagonizan la décima edición de 'Miradas Globales'

Fotograma 'Gen_'. - LA LLAVE AZUL

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural La Llave Azul organiza, del 17 al 22 de noviembre, la décima edición del ciclo 'Miradas Globales', con cinco documentales de Brasil, Italia y España, premiados en distintos festivales y nunca antes proyectados en Santander.

Estos documentales, que se proyectarán en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, abordan cuestiones sociales, culturales e históricas de actualidad desde diferentes perspectivas.

El ciclo 'Miradas Globales' cuenta con la financiación de la Fundación Santander Creativa (FSC), a través de su convocatoria de subvenciones.

El objetivo es acoger un cine que no suele llegar a la gran pantalla y que resulta "más necesario que nunca" para reflexionar entre todos, también el público más joven, "sobre el mundo en que vivimos", ha indicado la presidenta de La Llave Azul, Lara Murga, en nota de prensa.

En concreto, la selección de esta edición reúne cinco producciones recientes de Brasil, Italia y España que exploran, desde distintas perspectivas, las relaciones entre religión y política, la identidad, la memoria, la discapacidad, los vínculos afectivos y el derecho a decidir sobre la propia muerte.

Las proyecciones contarán con la participación de los directores de los documentales y de profesionales de distintos ámbitos relacionados con las temáticas abordadas, que compartirán un coloquio con el público al finalizar las sesiones.

Como es habitual, la imagen gráfica del ciclo es obra de un creador afincado en Santander; en este caso, Juan Arredondo, diseñador gráfico fundador del estudio Arredondo.

PROGRAMACIÓN

Las proyecciones seleccionadas son 'A voz de Deus', de Miguel Antunes Ramos (Brasil, 2025), que se podrá visualizar el 17 de noviembre, a las 20.00 horas; 'GEN___', de Gianluca Matarrese (Italia, 2025), el día 19, a las 20.00 horas; 'La superviviente', de Kike Maíllo y Markos Goikolea (España, 2026), el día 20, a las 20.00 horas; 'Solo pienso en ti', de Hugo de la Riva (España, 2025), el día 21, a las 20.00 horas; y 'Señor, llévame pronto', de Guillermo F. Flórez (España, 2024), el día 22.

Todas ellas tendrán lugar a las 20.00 horas, con acceso gratuito para las personas socias de La Llave Azul y a un precio de 3 euros para la entrada general, que puede adquirirse en taquilla, en la web www.filmotecadecantabria.es y el teléfono 942319310.

Además, el ciclo se complementa con dos actividades educativas dirigidas a estudiantes de Bachillerato de Artes. La primera tendrá lugar el 18 de noviembre, en colaboración con La PACCA (Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales), e incluirá la proyección de tres documentales realizados por directores cántabros y un posterior debate con el alumnado del IES Santa Clara.

El viernes 20, los estudiantes del IES Peñacastillo mantendrán un encuentro con Kike Maíllo, codirector de 'La superviviente' y ganador del Goya a la mejor dirección novel por su primera película, 'Eva' (2011).

Como anticipo al ciclo, el 5 y el 6 de noviembre La Llave Azul organizó el taller infantil 'Jóvenes Cineastas', en colaboración con Felipe Gómez-Ullate, de la productora Frunfo Films. En esta actividad los participantes (niños entre 8 y 14 años) realizaron un cortometraje que podrá verse también en el ciclo 'Miradas Globales'.