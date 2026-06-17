La propuesta aborda desde el circo poético y las disciplinas aéreas un viaje de identidad, transformación y búsqueda de la autenticidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Circo Price acogerá los próximos 26 y 27 de junio 'Delusional - I Killed a Man', una propuesta de circo contemporáneo de la artista brasileña Diana Salles que combina disciplinas aéreas, teatro físico y movimiento para construir un relato íntimo sobre la identidad, la transformación personal y la búsqueda de la autenticidad.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que ha señalado que el espectáculo forma parte de la programación cultural de Madrid Orgullo a través de la iniciativa 'Muestra-T'.

Dirigida por la creadora italiana Firenza Guidi, la propuesta invita al espectador a recorrer un viaje emocional que reflexiona sobre las máscaras que las personas construyen para adaptarse a las expectativas sociales y el proceso de desprenderse de ellas para descubrir quiénes son realmente.

Sobre el escenario, Diana Salles convierte su propia experiencia vital en una narración artística que transita entre el pasado y el presente, explorando cuestiones universales relacionadas con la identidad, la libertad individual y la transformación.

Formada en la École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) de Bélgica, la artista brasileña se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del circo contemporáneo internacional gracias a su trabajo en telas aéreas y a una trayectoria marcada por la exploración de cuestiones sociales a través del lenguaje escénico.

Entre sus trabajos más reconocidos figuran producciones internacionales como 'Sabotage', de NoFit State Circus, o la ópera 'Death in Venice', donde se convirtió en la primera mujer trans en interpretar el papel de la madre de Tadzio.

Estrenada en 2023, 'Delusional - I Killed a Man' obtuvo el premio Best of Fringe - International Bursary en el Amsterdam Fringe Festival y el prestigioso Freiburger Leiter, reconocimientos que impulsaron la difusión internacional de la obra y consolidaron su presencia en festivales y escenarios de distintos países.