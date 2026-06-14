Condeduque acoge el estreno en Madrid de 'Lake Machine', la nueva creación de la coreógrafa brasileña Mari Paula

Imagen de Lake Machine ÁUREO GÓMEZ_33 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Contemporánea Condeduque acogerá el jueves y viernes el estreno en la capital de 'Lake Machine', una propuesta escénica de la coreógrafa brasileña Mari Paula que revisita grandes personajes femeninos de la literatura y el ballet desde una perspectiva contemporánea, feminista y autobiográfica.

La pieza toma como punto de partida a Odette y Odile, protagonistas de 'El lago de los cisnes', y a Ofelia, personaje de 'Hamlet', para cuestionar los papeles de víctima, mártir o mujer enajenada que tradicionalmente han ocupado en el imaginario cultural y proponer nuevas lecturas desde la emancipación y la resistencia.

A través de una combinación de danza, teatro, música y performance, Lake Machine construye un recorrido emocional marcado por la memoria, el duelo y la transformación personal. La obra plantea una reflexión sobre las estructuras patriarcales, clasistas y normativas que han condicionado históricamente la representación de las mujeres en las artes escénicas.

La propuesta incorpora además una dimensión autobiográfica vinculada a la experiencia vital de su creadora. Mari Paula transforma sus propios procesos de duelo en una pieza que aborda cuestiones como el cuerpo, el género, el amor, la muerte y la memoria, convirtiendo una experiencia íntima en una reflexión de alcance universal.

La coreógrafa brasileña, nacida en 1984, desarrolla una trayectoria artística situada entre la danza contemporánea y la performance. Formada en artes escénicas y especializada en arte híbrido y gestión cultural iberoamericana, fundó su propia compañía con el objetivo de investigar nuevos lenguajes escénicos y abordar cuestiones contemporáneas vinculadas a su experiencia personal.

A lo largo de su carrera, ha trabajado sobre temas como la migración, la feminidad, la antropofagia cultural, el amor y la muerte, explorando la relación entre el cuerpo y el territorio tanto desde una perspectiva artística como social.

Como intérprete, Mari Paula ha formado parte del Balé Teatro Guaíra y del Colectivo Casa Selvática. En su faceta como creadora ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Danza Funarte Klauss Vianna, y sus trabajos han sido presentados en festivales de África, América y Europa.

Además de su actividad artística, es cofundadora de la plataforma iberoamericana de danza Las Vivas y participa en distintas iniciativas orientadas al impulso y fortalecimiento del sector de la danza contemporánea en España e Iberoamérica.