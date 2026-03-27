Elías Querejeta Zine Eskola restaura 'Inês', el primer vídeo activista de la cineasta Delphine Seyrig

SAN SEBASTIÁN 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE) ha restaurado 'Inês', el primer vídeo activista grabado por la actriz y cineasta franco-estadounidense Delphine Seyrig en 1974. La película toma como punto de partida el caso de Inês Etienne Romeu (1942-2015), activista brasileña opuesta a la dictadura militar, secuestrada en 1971, torturada y violada en prisión, y condenada a cadena perpetua en 1972.

Para protestar por su encarcelamiento y mostrar su apoyo, Seyrig realizó en 1974 este vídeo en colaboración con la actriz brasileña Norma Bengell. Etienne Romeu fue liberada en 1979.

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, ha destacado que esta restauración "refleja muy bien el papel que desempeña hoy EQZE como proyecto público impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa". "Recuperar 'Inês' es preservar una obra de gran valor histórico y político, y también reforzar una manera de entender la cultura como memoria, pensamiento crítico y servicio público", ha defendido.

'Inês' combina la recreación del encarcelamiento y la violencia sufrida con un llamamiento a su liberación. La película se inscribe en la campaña internacional impulsada por una red de activistas feministas y representa un "hito" en la trayectoria política y cinematográfica de Seyrig. Al año siguiente fundaría el colectivo de vídeo feminista Les Insoumuses junto a Carole Roussopoulos e Ioana Wieder.

La restauración de la película se presenta este viernes en el Cinéma du réel de París, dentro de la sección Classic Documentary Film Rendez-Vous. La presentación correrá a cargo de Nicole Fernández Ferrer, presidenta del Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, y de Amanda Soares, responsable de la restauración de la obra y estudiante del Máster en Archivo Cinematográfico de EQZE.

La película fue grabada originalmente en cinta de pulgada EIAJ y en 2006 el material fue transferido a Digital Betacam. Para la realización de este trabajo se digitalizaron ambos soportes, combinando la imagen de la cinta original con el sonido del Betacam.

La imagen fue restaurada digitalmente para reducir los daños causados por el envejecimiento del soporte -principalmente pérdidas puntuales de imagen y variaciones en los niveles de luz y contraste-, aunque preserva cierta inestabilidad de señal en los márgenes y el ruido en la parte inferior, inherentes al material original. El sonido fue procesado para mejorar su inteligibilidad sin alterar las características de la grabación.

Este trabajo de restauración ha sido realizado en los laboratorios de Elías Querejeta Zine Eskola en colaboración con el Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, institución que la propia Seyrig cofundó en 1982 para preservar el cine hecho por mujeres.