Enclave Pronillo inicia hoy un campus para explorar la música brasileña dirigido a niños

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Santander Creativa (FSC) Enclave Pronilllo ha incorporado a su oferta de talleres y residencias habituales un campus creativo, dirigido a niños de 4 a 15 años, para explorar ritmos brasileños a través del cuerpo, el juego y la construcción, que tendrá lugar desde este lunes 16 al 20 de febrero.

Se trata de 'Haz que suene: Blocos de Rua', una propuesta para explorar el sonido, el ritmo y la construcción desde el juego y la experiencia compartida.

Inspirado en los 'blocos de rua' (agrupaciones locales de músicos que desfilan por las calles de Brasil de forma espontánea y alegre durante el carnaval), los participantes crearán sus propios instrumentos de percusión con materiales reciclados (latas, cartón, tubos, tapones, cuerdas) para descubrir cómo suenan los materiales cuando se activan y se construyen en grupo.

Las sesiones combinarán juego corporal y ritmo, creación de instrumentos, escucha activa, experimentación sonora y acción grupal. No es necesario experiencia previa y la reserva de plazas se puede realizar en la web oficial de Coloniales (tallerescoloniales.com), que celebra habitualmente otras actividades en la sede de la FSC.